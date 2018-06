Envien a presó un home per robar en comerços de Terrassa i Viladecavalls

Els Mossos d'Esquadra envien a presó un home de 23 anys i veí de Terrassa com autor de tres delictes de furt i un de robatori amb violència i intimidació a comerços de les localitats de Terrassa i Viladecavalls. Aquests robatoris van ser comesos entre els mesos de març i maig d’enguany. El lladre acumulava ja 13 antecedents per fets similars a diversos municipis del Vallès Occidental i a la ciutat de Barcelona.El modus operandi de l’agressor es repetia en cada cas: accedia als diversos llocs preguntant alguna cosa relacionada amb el tipus d’establiment i es guanyava la confiança dels treballadors o bé entrava fent veure que parlava pel telèfon dissimulant, aleshores aprofitava un moment de distracció per accedir a les oficines i emportar-se objectes de valor.El dispositiu va donar els seus fruits el passat 11 de juny i el lladre va poder ser detingut a Terrassa. Un cop passat a disposició judicial el jutjat en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó.

