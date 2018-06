Ribó assegura a «The National» que Merkel va retreure a Rajoy la violència de l'1-O

Angela Merkel i Mariano Rajoy van parlar per telèfon durant la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre. Mentre els agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola reprimien els votants a cops de porra, la cancellera alemanya va advertir el president espanyol que "Europa no pot acceptar la brutalitat policial". Així ho ha detallat el síndic de greuges, Rafael Ribó, en una entrevista exclusiva al diari The National Ribó assegura que té proves de la trucada entre els dos dirigents, encara que no té la gravació de la conversa. En aquest sentit, en la mateixa conversa al mitjà escocès, posa sobre la taula el fet que, "de cop i volta, al voltant de les 13 i 14 hores", tot l'aparell repressiu s'aturés."Si volien impedir la celebració del referèndum i obrien els col·legies electorals a les 9 del matí i seguien oberts fins a l'hora de tancar, no s'hauria d'haver aturat la repressió a la tarda", qüestiona el síndic. Segons Ribó, doncs, aquest canvi d'estratègia sobtat dels agents espanyols respon a la intervenció directa de Merkel.

