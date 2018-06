«Veient el que passa, ganes no en falten»: Joan Laporta insinua el seu retorn al Barça

Avui fa 15 anys que va començar el cercle virtuós que va posar al Barça a la primera línia esportiva i mediàtica mundial. Gràcies a tots els que ens vau ajudar a fer realitat el somni. Ho tornem a fer? Veient el que passa, ganes no en falten... Visca el Barça!!! 💙❤️ pic.twitter.com/lkvg4AMms4 — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 15 de juny de 2018

Joan Laporta, expresident del Barça, ha celebrat que avui se celebren 15 de la seva victòria a les eleccions al club del 2003. Ho ha fet a través d'una piulada al seu compte de Twitter i ha aprofitat per deixar la porta oberta al seu retorn: "Veient el que passa, ganes no en falten", ha escrit, després d'haver agraït a la gent que el va ajudar "a fer realitat el somni"."Avui fa 15 anys que va començar el cercle virtuós que va posar al Barça a la primera línia esportiva i mediàtica mundial", ha celebrat Laporta just l'endemà que Antoine Griezmann informés a través d'un vídeo de gairebé una hora que es quedava a l'Atlètic de Madrid , una decisió que, segons la premsa especialitzada, ha provocat malestar en el si del club català.

