L'alcalde de Vilablareix rebutja la presència de Felip VI al poble

No podem acceptar de cap manera que una entitat que representa els qui ens piquen, ens empresonen o ens fan marxar del país vingui a muntar festetes a @Vilablareix_cat . No oblidem!! — david mascort (@dmascort) June 15, 2018

L'alcalde de Vilablareix, David Mascort (ERC), ha fet una dura piulada a Twitter per rebutjar la presència de Felip VI al poble pel lliurament dels premis Princesa de Girona. "No podem acceptar de cap manera que una entitat que representa els qui ens piquen, ens empresonen o ens fan marxar del país vingui a muntar festetes a Vilablareix", ha dit l'alcalde.En una altra piulada, ha reconegut que des de l'Ajuntament no poden fer res per evitar que se celebri l'acte, ja que la Casa Reial ha llogat un espai privat. La cerimònia es farà al Mas Marroch i hi participaran entre d'altres Pau Gasol i el cardiòleg Valentí Fuster.

