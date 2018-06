Agredeixen el «segon violador de l'Eixample» en ser reconegut a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a Alejandro Martínez Singul, conegut com "el segon violador de l'Eixample, que va tenir lloc la matinada de dimecres en un caixer automàtic -on dormia després de l'última posada en llibertat-, entre les ciutats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, segons explica El País . Un grup de persones el van reconèixer i van colpejar-lo. Ara els agents investiguen els fets per trobar els agressors.Martínez Singul va ser deixat en llibertat provisional el mes de febrer d'aquest 2018 després de ser acusat de violència domèstica. Aleshores, el jutge del TSJC li va imposar una ordre d'allunyament i se li va prohibir acostar-se a a menys de 1.000 metres de la seva mare i el company d'aquesta, possibles víctimes d'una agressió.Alejandro Martínez Singul va quedar en llibertat el juliol del 2013 després d'haver complert íntegrament l'última pena d'internament que tenia imposada en un centre penitenciari. Des d'aleshores, els Mossos d'Esquadra li feien un seguiment no invasiu, i també va seguir un programa d'intervenció per a agressions sexuals i un tractament farmacològic d'inhibició sexual. Va ser condemnat per primera vegada el 1992, i va sortir de la presó el 2007 però va tornar-hi a ingressar després de diversos casos de reincidència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)