Multa milionària a Cristiano Ronaldo per esquivar la presó

Acord tancat entre Cristiano Ronaldo i l'Advocacia de l'Estat. Tal com ha avançat El Mundo, El crac portuguès reconeix quatre delictes fiscals, accepta una pena de dos anys de presó (no hi haurà d'entrar) i pagarà una multa milionària: 18,8 milions d'euros.Així, el davanter del Reial Madrid aconsegueix que el Fiscal redueixi el frau que li atribuïa inicialment. De 14,7 milions d'euros a 5,7. Amb aquest acord, Ronaldo tanca tots els seus problemes fiscals, tant per la via penal com per la via administrativa.Ronaldo va ser denunciat pe la Fiscalia després de l'escàndol de Football Leaks, els documents difosos per Der Spiegel. Al jugador portuguès se l'acusa d'haver ocultat a Hisenda ingressos derivats dels seus drets d'imatge entre els anys 2011 i 2014.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)