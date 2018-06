Dard de Puigdemont a Felip VI per presentar una exposició de l'1-O

Aquest divendres al vespre s'inaugura a Bèlgica l'exposició temporal "55 urnes per la llibertat". Carles Puigdemont se n'ha fet difusió a través d'Instagram i ha triat una fotografia ben significativa: un bat de beisbol destrossant una urna del referèndum. Al bat, hi surt escrit "el preparao", en referència a Felip VI. L'exposició, segons ha explicat Puigdemont, és "la primera acció cultural del Consell de la República per explicar què va ser i què va passar durant i després de l'1-O".55 artistes mostraran la seva visió dels fets de l'1 d'octubre i de la polèmica a l'entorn del procés sobiranista a través de l'exposició. Els participants confeccionen les seves obres a partir d'una de les urnes que es van utilitzar el dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya que l'Estat va intentar impedir per mandat judicial a través de les càrregues de les forces policials espanyoles.L'objecte es transforma amb la voluntat de denunciar aquells fets i de fer que el qui l'observa hi reflexioni. Artistes com el músic Pascal Comelade, Nora Ancarola, Núria Batlle o Francesca Caruana són alguns dels que hi participaran. La majoria són catalans i francesos, tot i que també n'hi ha algun d'alemany.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)