La Generalitat aprova l'Espai Barça

El projecte urbanístic Espai Barça ha estat aprovat per la Generalitat de Catalunya. El passat 15 de maig es va acceptar el pla general metropolità (PGM) a la Subcomissió d'urbanisme del municipi de Barcelona i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvat va firmar-ne el document.L'Espai Barça inclou la remodelació integral del Camp Nou i la construcció d'un nou Palau Blaugrana en els terrenys que actualment ocupa el Miniestadi, que es traslladarà a Sant Joan Despí. L'objectiu del club és iniciar les obres l'estiu del 2019.Aquest divendres s'han reunit el president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, el comissionat del projecte de l'Espai Barça, Jordi Moix i el mateix conseller Calvet per valorar l'aprovació del projecte.Segons un comunicat del departament de Territori i Sostenibilitat, el projecte pretén "millorar la permeabilitat i integració de les instal·lacions en el barri" i "ordenar la mobilitat, amb la previsió d'aparcaments soterrats, tant per a vehicles privats com per a autocars".Aquesta operació comportarà l'enderroc d'un conjunt d'eficis: el Palau Blaugrana, la pista de gel, les oficines del club, el pont sobre el carrer d'Arístides Maillol, l'edifici Boulevard i les rampes d'accés a l'estadi. A més, també anirà a terra l'edifici d'habitatges situat a la cantonada amb Travessera de les Corts.El projecte urbanístic de l'Espai Barça també traslladarà el Miniestadi a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí. En aquell terreny on es situava l'estadi, es construirà el nou Palau Blaugrana que s'ajustarà a la normativa esportiva i federativa actual. Igualment, es construirà un nou pavelló poliesportiu annex que acollirà les activitats de les seccions d'hoquei, handbol i futbol sala, entre d'altres.També es contempla la construcció de tres edificis, dos d'ells al carrer d'Arístides Maillol, destinats a ús d'oficines, hotels, botigues i oferta gastronòmica. La tercera edificació es derivarà a ús d'oficines i serveis directament vinculats al club.Al voltant de l'accés principal al Camp Nou es preveu la centralització i millora d'accessos al museu, a la botiga del Barça i a les noves instal·lacions de restauració vinculades al club. Addicionalment, sota les grades de l'estadi s'ubicaran dues noves àrees de restauració i comerç amb un règim de funcionament independent de l'activitat diària del FCB.El projecte preté integrar les instal·lacions esportives al barri de Les Corts i eliminar l'efecte barrera que comporten actualment algunes d'aquestes, incrementant l'espai lliure per a ús ciutadà.En aquest sentit, es crearan dues grans zones verdes als carrers Cardenal Reig i Arístides Mallol, en continuïtat amb altres espais lliures de més enllà dels dominis blaugranes. A més, es modificarà el traçat del carrer Arístides Mallol, que guanyarà zona verda amb l'enderroc del Miniestadi. D'altra banda, es construiran aparcaments soterrats per absorbir la mobilitat que genera aquest nou conjunt d'equipaments esportius.Finalment, part dels espais que rodegen el Camp Nou i que fins ara estaven tancats s'obriran a la ciutadania, sumant-se a la pràctica a la xarxa d'espais lliures.

