Torra esclata contra Pedro Sánchez

La relació entre Catalunya i l’estat espanyol ha de ser bilateral, de govern a govern. Si el govern del PSOE considera que no és urgent reunir-nos i ens situa en el paquet de les comunitats autonòmiques, és que no ha entès res de res. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 15 de juny de 2018

Quim Torra serà el segon dirigent autonòmic que es reunirà amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Ho farà després que el nou president espanyol es reuneixi amb el lehendakari Íñigo Urkullu, segons ha revelat aquest divendres la portaveu de l'executiu estatal, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres. Aquestes trobades es faran "abans de l'estiu", ha recalcat Celaá.El president de la Generalitat ha lamentat que Sánchez situï Catalunya en el "paquet de les comunitats autònomes". En una piulada, Torra ha insistit que la relació entre les dues administracions "ha de ser bilateral, de govern a govern". "Si el govern del PSOE considera que no és urgent reunir-nos, és que no han entès res de res".El criteri que ha fet servir el líder del PSOE per establir l'ordre de les reunions amb dirigents territorials és l'antiguitat dels estatuts d'autonomia. Com que Euskadi el va aprovar abans que Catalunya, serà Urkullu qui visiti primer la Moncloa. El PNB va tenir un paper clau -com també el va tenir l'independentisme- en l'arribada de Sánchez al poder, perquè els vots dels nacionalistes bascos eren claus per tombar Mariano Rajoy al Congrés.Els equips de Palau i de la Moncloa ja treballen en la data i l'agenda de la reunió. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, s'han trucat al llarg d'aquesta setmana per definir els detalls que formaran part de la trobada. "No volem que sigui una fotografia", resumia Artadi en una roda de premsa posterior a la ronda de contactes entre Torra i els grups parlamentaris.Aquest divendres, en una trobada empresarial a La Seu d'Urgell, Torra ha demanat als empresaris que s'impliquessin en l'establiment d'un diàleg entre l'Estat i la Generalitat, i ha aprofitat per reclamar a Sánchez que derogui el decret que facilitava la sortida d'empreses de Catalunya des del mes d'octubre.

