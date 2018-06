​Torra i Colau es reuniran el dilluns al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja tenen dia i hora per a la primera reunió formal que mantenen des de la presa de possessió de Torra. La trobada serà el pròxim dilluns a les 16.30 h, un mes després que Torra assumís el càrrec, i després explicaran el resultat de la reunió la mateixa Colau i la portaveu del Govern, Elsa Artadi, segons ha informat l'Ajuntament. Colau ja s'ha reunit aquesta setmana amb el conseller d'Interior, Miquel Buch , coincidint amb la Junta de Seguretat de Barcelona, i on s'han abordat aspectes com els narcopisos, però té diverses qüestions que vol traslladar-li a Torra. Entre les demandes més reiterades figura la d'obrir una nova etapa de diàleg entre Catalunya i l'Estat , i que la Generalitat contribueixi a frenar els increments desorbitats dels preus del lloguer. També ha expressat en els darrers dies que cal revertir les retallades i lluitar contra el fenomen dels sensesostre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)