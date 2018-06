​El nen mort a Girona per meningitis tenia totes les vacunes al dia

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat aquest divendres que el nen de 13 anys mort per meningitis a Girona portava les vacunes sistemàtiques al dia.Guix ha especificat que des de Salut Pública s'ha identificat tots els contactes per administrar tractament preventiu, i s'ha fet una xerrada a l'institut per informar als familiars i aclarir dubtes als qui hi hagin pogut estar en contacte.Guix ha especificat que es tracte d'un cas ''lamentable però aïllat'' i no ha pogut aclarir quin tipus de meningitis és, ja que encara s'estan duent a terme les analítiques més acurades. ''És complex, a vegades, poder arribar al nom i cognom i DNI del microorganisme'', ha dit el secretari de Salut Pública.

