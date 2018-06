​Bombers i treballadors municipals es manifesten per reclamar a Colau millores laborals

Mig miler de bombers i altres treballadors de l'Ajuntament de Barcelona s'han manifestat aquest divendres al matí per reclamar al govern d'Ada Colau "diàleg" i un conveni que els millori les condicions laborals. La mobilització, que ha arrancat de la plaça d'Urquinaona minuts després de les 9 del matí, ha finalitzat cap a les 11 a la plaça de Sant Jaume, que ha acabat plena d'escuma. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en la manifestació unes 300 persones.Els bombers, abillats amb el casc de foc, jaqueta, pantalons de parc i botes forestals i convocats pels sindicats CCOO i UGT, s'havien congregat abans al Parc de Llevant, des d'on s'han dirigit cap a la plaça d'Urquinaona. Allà s'han unit als altres treballadors de l'Ajuntament de Barcelona i han baixat conjuntament per Via Laietana, fins a la plaça de Sant Jaume, davant l'Ajuntament de Barcelona. Els manifestants han tirat petards i altra pirotècnica, han activat sirenes i han omplert d'escuma la plaça de Sant Jaume.Oriol Salvador, portaveu de CCOO al cos de Bombers de Barcelona, ha afirmat a l'ACN que la mobilització respon a una demanda de la millora de les condicions laborals i també a una denúncia de les polítiques del cos. Salvador assegura que, d'una banda, estan ''farts'' de treballar més hores que "la resta" i que volen cobrar "el mateix que cobra qualsevol bomber de qualsevol gran ciutat de l'estat espanyol".D'altra banda, consideren que el govern municipal ha estat incapaç de solucionar problemes ''històrics'' del cos, com ara donar resposta al nou parc del carrer de Provença, a la sortida del Centre de Gestió d'Emergències o al dèficit de la plantilla.El portaveu de CCOO de Bombers de Barcelona situa la manca de personal com un dels problemes més greus i alerta que ''les expectatives de futur són esperpèntiques'', ja que, assegura, el cos es quedarà amb 400 bombers de casc negre, la "pitjor" situació en els darrers anys. "En aquests tres anys de legislatura, encara és hora que facin una oposició de Bombers, és a dir, que entri un sol bomber al cos", ha retret a l'executiu de Colau.Salvador lamenta que a l'hora de la negociació se'ls hagi deixat de banda i que siguin la taula que es troba "més enganxada". El portaveu d'aquesta secció sindical de CCOO considera que ''s'ha parlat amb tothom" menys amb aquest cos i que no s'ha detectat ''cap moviment'' per solucionar-ne els problemes estructurals. Per això, Salvador es manté ferm amb la mobilització dels Bombers, ja que consideren que tenen molt suport del col·lectiu i que han d'explicar als ciutadans els problemes que té el cos.

