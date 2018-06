La petició de Google al jutge de l'1-O

La companyia nord-amerciana Google ha demanat al titular del jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, encarregat d'investigar l’1-O, que aixequi el bloqueig ordenat el 26 de setembre per la justícia espanyola de vuit dominis vinculats al referèndum. Segons informen diversos mitjans, considera “innecessari” mantenir-los actius perquè la seva cancel·lació pot haver provocat un “efecte desproporcionat”.Aleshores, el jutge va demanar a la multinacional bloquejar vuit servidors i serveis que tinguessin algun tipus de vinculació amb el referèndum de l'1-O. En concret, va ordenar que cancel·lés el Google Cloud dels servidors que hostatgessin els dominis ref1oct.cat, ref1oct.eu, referendum.cat, ref.1oct.cat, ref1.oct.eu, refereum.ws i garantiespelreferendum.com.La multinacional apunta que va accedir a suspendre'ls arran del "caràcter urgent" del requeriment judicial remès pel jutge de Barcelona. Ara, Google, malgrat que assegura desconèixer l'estat en el qual es troba la instrucció, considera "innecessari" el seu "manteniment indefinit" per la consecució de les finalitats preteses.A més, denuncia que les mesures adoptaves podrien haver tingut efectes desproporcionats o col·laterals per a projectes i continguts que podrien no tenir relació amb la investigació.

