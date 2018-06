El govern espanyol recupera l'accés universal a la sanitat

Pedro Sánchez segueix endavant amb el desballestament d'algunes de les mesures més controvertides que va assumir el PP mentre governava Mariano Rajoy. El consell de ministres d'aquest divendres ha aprovat la posada en marxa d'un decret llei que torni a garantir l'accés universal a la salut, segons ha explicat la ministra d'Educació i portaveu, Isabel Celaá, en l roda de premsa posterior a la reunió. "És una qüestió de decència política. Aquesta protecció a la salut és un mandat de tots els organismes internacionals", ha recalcat Celaá, que veu "fonamental" aquest aspecte.La ministra portaveu ha indicat que el decret llei estarà disponible d'aquí a sis setmanes -per tant, sortirà del govern espanyol a finals d'agost- i després s'obrirà un procés dialogat per aprovar-lo al Congrés dels Diputats en un termini de trenta dies. La idea és que al setembre ja s'hagi derogat la política vigent aprovada pel PP.També en clau social, la portaveu ha informat que el Tresor ha fet efectiu un préstec de 7.500 milions d'euros per fer front a la paga extra d'estiu de les pensions. La guardiola d'aquesta prestació va anar decreixent de manera ràpida mentre Rajoy era a la Moncloa, i no és la primera vegada que el govern espanyol s'ha vist obligat a demanar diners en dates pròximes a l'entrega d'una paga extra.

