​«Els desnonaments maten»: un centenar de persones es concentren a Cornellà

Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres convocades per la PAH davant l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per denunciar que "els desnonament maten" i com a mostra de condol per la mort del veí del municipi que ahir va saltar d'un desè pis quan l'anaven a desnonar de casa seva al barri de Sant Ildefons.A la concentració, on s'han fet cinc minuts de silenci, hi han assistit l'alcalde Antoni Balmón amb una àmplia representació del consistori i el diputat d'ERC al Congrés i veí del municipi, Joan Tardà, entre d'altres. El portaveu de la PAH de Cornellà de Llobregat, Víctor González, ha confirmat que no tenien constància d'aquest cas i ha denunciat que a dia d'avui gestionen una cinquantena de casos de desnonament al municipi."Ahir vam aturar tres desnonaments i cinc durant tota la setmana. Si haguéssim conegut el cas del Jordi potser hauríem pogut fer alguna cosa", ha lamentat. La concentració ha finalitzat amb una encesa d'espelmes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)