Les dones tenen pitjor salut que els homes

Dona fumant. Foto: ACN

Les dones fumen menys que els homes, tenen un consum de risc d'alcohol inferior i s'alimenten de manera més saludable, seguint la dieta mediterrània, però en canvi, tenen una percepció més dolenta de la seva salut i presenten una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitats. Només fumen el 18,5% de les dones, enfront el 29,7% dels homes, que el 5,4% dels homes fa un consum de risc d'alcohol, una xifra de l'1,5% en el cas de les dones i que la dieta mediterrània és la que fan el 65,3% de les dones, per davant del 56,6% dels homes. És una de les conclusions de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que posa èmfasi a una perspectiva de gènere.Segons Cristina Nadal, directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, podria tenir explicació que les ''dificultats d'accés'' de les dones al sistema sanitari fossin a causa de la càrrega familiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha constatat que aquesta és una ''realitat social'' i per això aposta per mesures que facin desaparèixer ''aquesta paradoxa.Les diferències de salut entre homes i dones també són força evidents en l'àmbit de la salut mental, ja que la depressió major o greu afecta el 8,8% de les dones i el 3.6% dels homes, una gradient, la de gènere, que augmenta amb l'edat i que també va condicionada al nivell d'estudis i socioeconòmic.L'ESCA del 2017 també alerta que continuen creixent els nens i nenes amb excés de pes, un fenomen relacionat amb la mala alimentació i l'oci sedentari, que ha anat incrementant-se. En aquest sentit, Joan Guix, secretari de Salut Pública, ha defensat que la crisi econòmica pugui haver propiciat aquesta situació i aposta per mesures que ''premiïn'' els hàbits saludables, com ho ha estat l'impost a les begudes ensucrades.El sobrepès es dona de manera equilibrada entre els dos gèneres, però en canvi, l'obesitat afecta pràcticament el doble de nens que de nenes, situant-se en xifres del 14,6% de nens i el 8% de les nenes. Només el 75% dels nens i el 77,6% compleixen la recomanació de les 9 hores i mitja diàries, però el percentatge és superior al 80% en el cas dels fills d'universitaris i directius i persones amb estudis, i d'un 74 i 72% en el cas de les famílies de renda i nivell d'estudis més baix.Malgrat això, l'evolució de les dades de l'ESCA posen de manifest que la població adulta millora els seus hàbits. La davallada del consum de tabac a mínims històrics i la disminució general del consum de risc d'alcohol, del 4.7% al 3,4% des de 2011 en són una mostra, així com també el creixement de la població que fa activitat física saludable, que ha passat del 71,6% al 80,7%. En canvi, el consum de fruita i verdura, que també ha crescut, ho ha fet de manera més discreta i només reconeixen menjar les 5 racions recomanades el 13,5% dels majors de 15 anys.

