​Entitats d'habitatge ocupen la Conselleria d'Economia perquè aturi la subhasta de pisos públics

Seguim al Departament d'Economia. Rambla de Catalunya 21.



No marxarem. Fins que s'aturi la subhasta. No pararem. Fins que s'aturin tots els desnonaments.#AturemLaSubhasta #AssassinatCornellà pic.twitter.com/Qtf1yJ8ocE — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) 15 de juny de 2018

Un centenar d'activistes d'entitats en defensa del dret a l'habitatge han ocupat aquest divendres la Conselleria d'Economia per exigir a la Generalitat que aturi la subhasta de pisos públics prevista per al 5 de juliol. Es tracta d'una subhasta per vendre immobles procedents d'herències intestades, o sigui sense que s'hagi trobat cap hereu, cosa que ha generat una pugna entre les associacions i el govern d'Ada Colau, d'una banda, i la Generalitat, de l'altra, sobre el destí que han de tenir aquestes finques donades les dificultats d'accés a l'habitatge a Barcelona "Davant l'expulsió de veïnes, l'augment de preus i l'emergència habitacional que vivim, els moviments i col·lectius per un habitatge digne no podem permetre que aquests immobles passin a mans privades quan podrien ser usats per fer habitatge públic i assequible", ha defensat el Sindicat de Llogaters. També donen suport a la protesta 500x20, Fem Sant Antoni, Grup d'Habitatge de Sants, Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot, Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Resistim al Gòtic i el Sindicat de Barri del Poble-sec.Una de les portaveus d'Aturem la Subhasta, Lourdes Garcia, ha assegurat que el que reclamen els manifestants és que "aquests habitatges passin a formar part del parc públic de lloguer" perquè actualment existeix "una emergència" en matèria d'habitatge, tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana. Garcia ha demanat al Govern que tingui "sentit comú" i que "se salti la norma" que permet que es faci aquesta subhasta perquè "no és lògica ni raonable".Una altra portaveu de la plataforma, Bàrbara Roch, ha assegurat que "no és lògic ni coherent" que la Generalitat "inverteixi 250 milions d'euros a fer nous habitatges" destinats a lloguer social i, alhora, vulgui subhastar aquells que rep d'herències intestades.Per ara el Govern només ha acceptat excloure de la subhasta el número 16 del carrer Llibreteria de Barcelona , un edifici sencer amb llogaters que tenen contractes indefinits, i un establiment emblemàtic al baix, el Mesón del Café. El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va tornar a defensar la subhasta aquest dijous, i va emplaçar-se a una reunió amb l'Ajuntament. Aragonès es va mostrar obert a canviar la normativa que regula les subhastes d'herències intestades

