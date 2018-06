Alfred Rodríguez Picó: «Hi ha qui desinforma sobre l'escalfament del planeta»

Té la mirada posada en el cel i el primer record que conserva és la nevada de Nadal de 1962. Va entrar durant dècades a les llars de milions de catalans per informar sobre el temps, "quan, al principi, només hi havia dos canals: Televisió Espanyola i TV3", recorda Alfred Rodríguez Picó (Barcelona, 1958). Una afició, una devoció i una passió que s'ha convertit en la seva manera de viure i entendre les coses que li passen al planeta.

"Els pronòstics del canvi climàtic podrien millorar i s'hauria d'anar amb compte"

"El govern del PP no ha fet res en matèria de política ambiental"

L'especialista ha fet una ponència sobre l'aigua, a Aigües de Sabadell Foto: Albert Hernàndez

- Sí, tot neix de la massa siberiana del passat mes de febrer, que va trastocar tot Europa, fins i tot va provocar nevades aquí a Sabadell . Això va trencar la inèrcia dels tres últims anys i ara hem iniciat un altre cicle, que és diferent i pot durar d’un a tres anys. I això vol dir un temps diferent del que hem tingut aquest darrers anys.- Bé, en els últims anys ha estat sec i calorós i ara no ho serà tant. És a dir, més plujós i la temperatura mitjana no serà tan alta. Això no vol dir que no faci calor, pot ser que hi hagi pics.- ... Som un clima mediterrani i passem d’un extrem a l’altre. El mes desembre, i fins i tot a principis d'enguany, hi havia amenaça de restriccions, però a partir de gener i febrer, canvia. Comença un nou cicle i ara tenim molta aigua, s’han hagut d’obrir comportes dels embassaments. Això no vol dir que d’aquí a un any tornem a estar igual. És típic del clima mediterrani. Aquestes irregularitats han passat, passen i passaran.- En comparació amb fa 25 anys hem millorat. Però encara falta molt. Les iniciatives que fa, per exemple, Aigües de Sabadell, amb xerrades i activitats, són fantàstiques. La gent ha de saber el valor de l’aigua, el que significa, el que costa tenir-la depurada, neta i potable.- Avui dia hi ha molts mitjans, hi ha dones i homes del temps... i hi ha cadenes que ho fan molt bé i d’altres que no tant. Hi ha de tot. Per exemple, a Televisió Espanyola hi ha bona informació en aquest sentit i hi ha d’altres canals que, de vegades, et poses les mans al cap.- Aquí la meteorologia ha estat especial, ve de temps enrere, dels centres excursionistes, el muntatge dels observatoris al Pirineu a finals del segle XIX, durant la República i Eduard Fontseré, que va crear el Servei Meteorològic de Catalunya, que és un dels més moderns del món. Tenim una gran tradició, molta més que d’altres llocs. També tenim una climatologia molt variada: llocs molt secs, tempestes, nevades... clar! Si fos tot molt monòton, no hi hauria tanta afició.- A un Telenotícies, no. L’empresa, Taiko Meteorologia , m’absorbeix tot el temps. Tot i així, hi ha una proposta que m’han fet.- No puc dir res més.- A mi m’agrada més dir-li escalfament del planeta, perquè el clima sempre canvia. I sí, hi ha conscienciació, però es desvirtua força. De vegades, surten titulars que es desinforma més que s’informa. Crec, i és molt personal, que s’hauria de parlar d’una altra manera. Hi ha algunes coses que es podrien millorar.- Informació sobre el futur. Es fan projeccions a molt llarg termini i s’hauria d’anar amb compte. Hi ha vaticinis de fa 25 anys que no s’estan complint i s’ha de ser prudent en fer càlculs d’aquí a 20, 30 o 50 anys.- Poden sortir nous elements d’aquí a 50 anys que podrien tirar per terra, i insisteixo amb el condicional, podrien, tombar moltes teories que es diuen. Prefereixo fer projeccions a cinc o deu anys, que és més clar.- Es poden enviar aquestes “alarmes”, però d’una altra manera, més efectives i no tan cridaneres. No es pot dir, per exemple, que l’aigua del mar augmentarà tant o un titular: “La Manga del Mar Menor, inundada d’aquí a 25 anys”. No. Es pot dir d’una altra manera i arribar més a la gent. I en aquest sentit, és fonamental l’educació, la cultura i l’estima cap al medi ambient.- És una assignatura pendent, però no només de la canalla, els governants també. Quantes vegades els escoltes parlar de medi ambient, tant a Catalunya com a Espanya? Ben poc. De totes maneres, sóc bastant optimista i crec que és un tema que anirà en auge.- En els últims anys, gens. El govern del PP ha eliminat ajudes a energies solars i eòliques, les subvencions... molt malament. Fatal.- ... Sí, però comparat amb els anys 80 s’ha millorat moltíssim, tot i que encara queda força per fer. Sobretot en educar i conscienciar la gent, cal entendre la natura i respectar-la. No sóc gens partidari que es legisli tot, ni de prohibir, però alguna cosa s’ha de fer per preservar el nostre patrimoni. No es pot deixar que passin vehicles o motos per un caminet d’un paratge. S’ha de restringir o fins i tot que es paguin peatges. Sé que és molt antipopular, però alguna cosa s’ha de fer.- Sí, i els Estats Units amb els seus parcs. Tots dos són estrictes amb el compliment de la normativa en defensa de la fauna i la flora. Doncs, com fan a Amèrica i Nova Zelanda s’hauria de fer aquí, en aquesta línia hem de treballar.- Falten anys.- Serà diferent dels tres últims, però també ho serà la tardor. Serà més irregular, els períodes secs i calorosos no seran tan llargs. Tot i que això no vol dir que hi hagi una onada de calor.

