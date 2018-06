La CUP demana l'expropiació dels pisos buits dels bancs per destinar-los a habitatge públic

La CUP demana al Govern de la Generalitat l'expropiació de tots els pisos buits en mans dels bancs per incorporar-los al parc d'habitatge social. "Per interès general i sense compensacions". Aquesta és una de les mesures urgents que demanen els anticapitalistes per afrontar la crisi de l'habitatge després de la tràgica mort d'un veí de Cornellà quan anava a ser desnonat malgrat que hi havia tres informes dels serveis socials que alertaven de la seva vulnerabilitat.La diputada Natàlia Sànchez ha demanat tant al vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, com al conseller de Territori, Damià Calvet, que es reuneixin amb els activistes que estan mobilitzats al departament i s'aturi la subhasta de pisos provinents d'herències perquè no acabin "en mans de fons voltors". També ha instat el Govern de la Generalitat a aplicar la llei d'emergència habitacional suspesa pel Tribunal ConstitucionalA més de la reforma de la llei d'arrendaments urbans, de competència estatal, la CUP considera que s'ha d'intervenir davant d'un sistema "capitalista que posa per davant la propietat privada a la vida" que s'ha alimentat des de les polítiques d'habitatge dels darrers 50 anys. Aquests sistema, ha dit, està també "dissenyat i impulsat" pels mercats financera i "partits polítics neoliberals, es digui Convergència, PDECat, PP o Ciutadans".La CUP també denuncia el fet que hi hagi "fins a 1.700 antiavalots" dels Mossos ocupant-se dels desnonaments i demana al conseller d'Interior, Miquel Buch, que destini els agents a protegir la ciutadania. També demanen que es prohibeixin els desnonaments tant per lloguers com per hipoteques impagades, així com augmentar el parc d'habitatge social. Els anticapitalistes consideren que les vies de crèdit obertes per la conselleria d'Economia promou que es transfereixin "diners públics a mans privades"."Demanem a Torra que garanteixi pa, sostre i treball per a la majoria social del país, que és treballadora i precaritzada", ha conclòs Sànchez, que ha afegit que "el dret a l'habitatge ha de ser igual de defensable que el dret a l'autodeterminació".

