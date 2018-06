El CAC conclou que Jiménez Losantos incita a l'odi

El ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que les declaracions del periodista Federico Jiménez Losantos difoses el 6 d'abril per esRadio en les quals proferia amenaces i insults contra Alemanya "es poden catalogar com a incitadores a l'odi" i, en conseqüència, com a manifestacions que podrien vulnerar la llei general de comunicació audiovisual i que es podrien qualificar d'"infracció molt greu".Així es desprèn en l'acord que va arribar aquest organisme el 12 de juny, en el qual sosté que cal transmetre aquests l'informe dels continguts a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).Federico Jiménez Losantos va dir que a les Illes Balears hi ha 200.000 alemanys que es podrien prendre com a ostatges i que podrien començar a esclatar cerveseries al land de Baviera.Segons l'acord del CAC, aprovat per cinc vots a favor i un en contra, les declaracions "es podrien catalogar com a incitadores a l'odi" i, en conseqüència, com a manifestacions que podrien vulnerar l'apartat 2 de l'article 4 de la LGCA, conducta que, de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 57 d'aquesta Llei, eventualment es podria qualificar d'infracció molt greu. L'acord afegeix que, segons la normativa, cal transmetre tant l'acord com l'informe de continguts a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), als efectes oportuns.L'actuació del CAC es va iniciar d'ofici. Les declaracions es van fer en la secció "Federico a las 8" del programa Es la mañana de Federico, que és una secció diària que tracta sobre temes d'actualitat.Pel que fa a "La portada" del programa d'El matí de Catalunya Ràdio del 26 de març, el Ple del CAC ha aprovat un acord, amb 5 vots a favor i un en contra, que considera que "cal enquadrar" aquest espai "dins la categoria de sumaris radiofònics, seguint la definició que en fa el llibre d'estil de la CCMA, atès que fa una selecció dels temes d'actualitat del dia, des d'un vessant personal que incorpora elements valoratius". I conclou que de "l'anàlisi de continguts de la secció no se'n desprèn una presa de posicionament del programa, de manera que no s'hi introdueix cap element que pugui contravenir la imparcialitat, la neutralitat i el pluralisme informatiu".En tercer lloc, el Ple del CAC ha aprovat un acord en relació amb l'ús del terme "exili" en diferents programes de TV3 que el 23 de març van informar sobre la situació en què es troba la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i també d'altres membres del Govern de la Generalitat cessats. L'actuació de l'ens es va posar en marxa arran de la recepció de diverses queixes amb el mateix contingut i conclou que "els casos en què els membres de l'equip de programes de TV3 incorporen el terme exili en el seu discurs es refereixen a persones en situació d'expatriació, sense determinar-ne el caràcter voluntari o forçós i sense establir una relació amb els motius, polítics o no, d'aquesta expatriació". L'acord s'ha aprovat amb tres vots a favor, tres en contra i el vot qualificat del president, i amb la presentació de vots particulars de tres membres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)