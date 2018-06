Una tortuga de grans dimensions pon els ous davant una guingueta de la platja de Mataró

Vídeo de l'espectacular posta d'ous d'una tortuga marina aquesta nit a Sant Simó. pic.twitter.com/vjoH3tg0VW — El Tot Mataró (@totmataro) 15 de juny de 2018

Una tortuga de grans dimensions pon els ous a tocar d’una guingueta a la platja de Sant Simó

L’animal irromp a la platja de Sant Simó davant la sorpresa dels que eren a ‘El xiringuitu’https://t.co/2KuuchVXJQ pic.twitter.com/KORa89tFaK — El Tot Mataró (@totmataro) 15 de juny de 2018

Els fets han passat aquesta passada matinada, pels volts de la una. Una tortuga marina de grans dimensions ha escollit la platja mataronina de Sant Simó per pondre els seus ous, segons informa Tot Mataró . L’animal ha aparegut per sorpresa dels treballadors i clients que quedaven a ‘El xiringuitu’ i ha fet la posta a pocs metres d’aquesta guingueta, una de les que hi ha a la platja més al nord del litoral mataroní.Ràpidament s’ha avisat als agents rurals, la policia i la protectora d’animals marins. La tortuga ha fet un niu i ha deixat desenes d’ous durant una estada de més de tres hores, abans de tornar al mar.L’aparició de la tortuga a Mataró s’ha donat a la platja de Sant Simó, un tram de platja que des de fa mesos es vol naturalitzar per tal de poder recuperar l’ecosistema i la biodiversitat de l’entorn natural. L’Ajuntament es va comprometre a eliminar la neteja mecanitzada i realitzar-la de manera manual retirant únicament aquella brossa generada per les persones; limitar el pas de vehicles amb cordes i tanques per protegir l’espai. L'objectiu és conservar les algues i les restes naturals arribades del mar i la vegetació autòctona que s’hi desenvolupa per tal de preservar l’ecosistema natural.

