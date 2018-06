«El que volen el Ministeri i el Govern és matar l'N-340»: queixes del moviment veïnal ebrenc

El moviment veïnal per la gratuïtat de l'autopista AP-7 ha respost contundentment al projecte tret a informació pública pel Ministeri de Foment que avança la construcció de tres noves rotondes a la carretera N-340 en el seu tram ebrenc, i la millora de 3 enllaços -que suposen la construcció d'unes altres rotondes però als laterals a la via principal- i una intersecció a la carretera N-340, concretament en els termes municipals de la Ràpita, d'Alcanar, Amposta, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. "El que vol el Ministeri però també el Govern de la Generalitat és matar l'N-340, fer d'aquesta una carretera gairebé intransitable i que els vehicles acaben anant per l'AP-7, i que continuï sent de pagament", ha afirmat el portaveu del moviment, Llorenç Navarro, en declaracions aPer a Navarro, aquesta no és la solució "ja que a més, en cap cas volen que l'AP-7 es convertisca en una via gratuïta, el que ells volen és continuar fent pagar per una infraestructura que ja està amortitzada 157 vegades".El moviment veïnal ja ha anunciat que demanarà als ajuntaments ebrencs que presentin recursos en contra d'estes actuacions perquè insisteixen que no solucionaran els greus problemes de sobrecàrrega i accidentalitat que pateix la via.Com a solució, apunta que "el que s'hauria de fer és que l'AP-7 fos gratuïta i a més que hi construïsquen un tercer carril. L'únic que faran aquestes mesures serà reduir la velocitat mitjana i que cada vegada siga més una tortura viatjar per l'N-340, i així acabar desviant bona part del transit a l'AP-7, i ells mentre continuaran guanyant diners i el territori cada vegada perdrà més influència."També ha volgut advertit, sobre la nova vinyeta que promou instaurar la Generalitat, que "l'AP-7 és la infraestructura més important, sense ella, la vinyeta que vol instaurar la Generalitat no tindria cap sentit. El que serà la vinyeta és una nova forma de fer pagar per una cosa que ja hem pagat moltes vegades, continuarem pagant la festa de Florentino, Abertis i companyia", ha conclós.

