Els impulsors del parc temàtic de terror al Berguedà: «Volem que sigui un referent a nivell europeu»

Horrorland Park obrirà portes aquesta tardor al polígon industrial - Centre d'Empreses de Cercs (Berguedà) i serà el primer parc temàtic de terror del sud d'Europa. Als peus de l'enorme xemeneia de l'antiga central tèrmica de Cercs i a tocar del pantà de la Baells, la proposta convertirà aquest espai en un parc dedicat a l'oci del món del terror amb passatges de por i una ambientació que promet produir esgarrifances de debò.

Es tracta d'una iniciativa de l'empresa berguedana Insomnia Corporation, molt coneguda per les sales de room escape "Experiment" i "El còctel del doctor", i la barcelonina Horror Box.

El parc tindrà capacitat per rebre 1.500 persones al dia i funcionarà els dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26, 27 i 31 d'octubre i l'1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre. NacióBerguedà ha entrevistat els joves emprenedors que s'han endinsat en l'aventura de fer-ho possible. Climent Vila i Sílvia Mosella d'Insomnia Corporation i David Moreno i Cristina Raya d'Horror Box. Si funciona, l'objectiu és que la proposta es repeteixi anualment.

- Horrorland Park ha exhaurit més de la meitat de les entrades disponibles des que es van posar a la venda ara fa quinze dies i ha tingut un enorme ressò mediàtic. S'esperaven aixecar tant d'entusiasme?

Climent Vila: Quan muntes un projecte així de gran i amb aquesta il·lusió és el que vols, però sí que és veritat que no ens ho havíem imaginat. Ens ha sorprès moltíssim. Estem súper contents i il·lusionats, però no, cap de nosaltres s'ho esperava. També s'han exhaurit totes les entrades dels dies 20 i 27 d'octubre.

David Moreno: El grup Cabroworld ens ajuda amb la campanya de màrqueting, i la plataforma Cabronazi té més de 23 milions de seguidors. Així que no és allò que estiguis dient: "Bé, ho anunciaré al menjador de casa meva per Nadal" (riu). Sí que intentes que tingui una certa viralitat, és clar; però els responsables de Cabronazi ens han dit que és un dels vídeos més vistos, més comentats i que ha generat més peticions pel que fa al mailing. Molta gent els ha escrit per demanar-los què és Horrorland i com poden comprar entrades. Estem molt contents.

El fet de ser el primer parc de terror del sud d'Europa també ha estat un reclam. Els mitjans catalans han destacat que és el primer parc de terror de Catalunya i a fora han dit que és el primer d'Espanya. Hi ha aquesta mena de picabaralla (deixa anar una riallada). Ni França ni Itàlia tenen res per l'estil. És veritat que la gent s'ha pres la nostra campanya d'una forma espectacular. S'han esgotat les entrades de passi ràpid i les entrades VIP. Queden les entrades normals, però no suposa cap problema, perquè si vens a primera hora i no bades, podràs fer-ho tot. El parc estarà obert de dos quarts de 7 de la tarda a la 1 de la matinada. Hi ha molta estona per gaudir-ne.

- Tot l'interès que ha despertat la iniciativa, ha canviat alguna cosa respecte els seus plans inicials?



Moreno: Bé, queda clar que hi ha demanda, a l'hora de fer una cosa ben parida de terror. El primer vídeo de promoció d'Horrorland porta més de sis milions de visites i l'altre que vam fer porta quatre milions. Hem decidit fer-ho més guai. Importar molts més animatrònics d'Estats Units, crear experiències molt més completes quant a il·luminació, altaveus i escenografies.



Cristina Raya: I hi haurà més actors. I hi haurà més actors.

- En global, és una inversió important?



Moreno: Sí, és una inversió milionària. Som persones de 30 anys que han arriscat tot el que tenien, hi hem implicat les nostres famílies. Ara hem vist la bona acollida que té Horrorland, i ens tirem a la piscina per fer-ho el més gran possible. Que sigui un referent a escala europea que pugui competir amb altres propostes similars.



Nosaltres, que hem anat als Estats Units només per visitar scream parks, hem vist grangers que munten un passatge del terror i per allà tirats hi tenen animatrònics que costen 1.000 i 2.000 euros. És material que hem importat d'allà en contenidors perquè la gent s'espanti i al·lucini. Són unes joguines que valen una pasta i que són d'una qualitat increïble. Visualment és un material molt potent.

Els joves emprenedors que tiraran endavant el projecte de parc de terror a Cercs. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Sí, és una inversió milionària. Som persones de 30 anys que han arriscat tot el que tenien, hi hem implicat les nostres famílies. Ara hem vist la bona acollida que té Horrorland, i ens tirem a la piscina per fer-ho el més gran possible. Que sigui un referent a escala europea que pugui competir amb altres propostes similars.Nosaltres, que hem anat als Estats Units només per visitar scream parks, hem vist grangers que munten un passatge del terror i per allà tirats hi tenen animatrònics que costen 1.000 i 2.000 euros. És material que hem importat d'allà en contenidors perquè la gent s'espanti i al·lucini. Són unes joguines que valen una pasta i que són d'una qualitat increïble. Visualment és un material molt potent.

- D'on prové el concepte d'scream park?



Raya: Dels Estats Units.

Moreno: Prové de què un dia un granger de Califòrnia va agafar una granja escola i va dir: "Ostres, tinc les quadres d'animals buides. Per Halloween faré uns laberints, em posaré unes màscares i espantaré la gent que vulgui venir". En principi, va convidar als seus veïns. L'any següent va fer que hi anés tot el poble i el tercer any ho va saturar, ho va rebentar de tal manera que els grans parcs d'atraccions van adonar-se que hi tenien una oportunitat de negoci. Però un scream park no pot fer-se en un parc d'atraccions ordinari, s'ha de fer en un lloc poc habitual, com l'antiga central tèrmica de Cercs.

Raya: Gairebé sempre es fa en granges o polígons.

- Horrorland se situarà entorn de la central tèrmica. Quines atraccions es podran trobar o quin tipus de passatges del terror hi haurà?

Vila: No hi haurà atraccions mecàniques, sinó aquests passatges de terror que dèiem. Caldrà estar atents a Internet, perquè dimarts anunciarem una nova atracció. Les anem presentant al web i a xarxes socials cada quinze dies. La primera que vam donar a conèixer va ser la que està directament inspirada en la central tèrmica. Vam fer un vídeo en forma de càmera oculta per mostrar-la al públic per Internet. Ens feia molta il·lusió, perquè és la idea que teníem més clara. Estem just aquí, a sota de la central tèrmica, no hi podia faltar una haunted house tematitzada amb tot això: mineria, vegetació, residus de central, buscant-hi sempre el punt aquest de terror.

Moreno: Si us hi fixeu, la càmera oculta que vam fer per parlar-ne, va ser amb gent que ens està ajudant a muntar el parc, que venen a treballar. Vam preparar una càmera oculta, vam portar un remolc i vam posar unes fustes, i vam decorar-ho tot com si realment estiguéssim treballant allà en aquella nau. Vam deixar-hi uns bidons, dient que nosaltres no els podíem moure, dient que a la tarda venien els de residus perillosos per moure-ho ells amb un equip especialitzat. Va ser bastant graciós. Vam intentar fer un vídeo que fos viral, que tingués aquesta part de por, de dir: "alguna cosa està passant a la central".

Raya: Però que no era ni a les fosques ni res, en certa manera era l'antiterror (riu).

Moreno: Sí, i volíem fer aquest homenatge, recrear una situació que aquí no ha passat mai però que en aquest escenari podria haver passat.









- La central és un magnífic teló de fons. Fa molt temps que ho porten de cap?



Moreno: Bastant. Tot i que no és un projecte que hagués tirat endavant un empresari, sinó que ho hem fet perquè som apassionats d'aquest món. Penso que és un molt bon lloc per fer una cosa així, sí. Quan arribes, hi ha la xemeneia de fons i el pantà, amb l'església de Sant Salvador de la Vedella que hi queda inundada. És un lloc que és bonic però alhora té aquesta cosa tètrica.

Vila: També és veritat que ningú hi havia trobat la part terrorífica fins que no s'ha començat a parlar d'Horrorland.

Raya: Sí, ara tothom diu: "Oh, és perfecte, és perfecte!" (riuen).

- Quantes cases o passatges del terror hi haurà?



Raya: Seran cinc cases principals que queden incloses en el preu de qualsevol entrada. La sisena és la room escape, que es pot agafar a banda i que té un aforament més limitat. La veritat és que ha tingut tant èxit que ens estem plantejant fer-la més gran per poder permetre'ns una ampliació d'entrades, sempre en l'àmbit concret d'aquesta atracció.

Vila: Nosaltres apostem per la qualitat. Al parc, podríem posar-hi moltes més persones, i que la gent vingui i faci un passatge i ja està. Però no és el que volem. No volem que vinguin només a fer cua. Estem creant oci i diversió, si la gent fes més d'una hora de cua, seria un desastre.



El que hi haurà també serà una extreme house. Que aquesta sí que serà una opció només per a majors de 18 anys on els actors podran acostar-se al visitant i tocar-lo. S'entrarà d'un en un, però existirà una paraula de seguretat. És l'última de les cases que hi ha. És molt extrema i limitada. Ben bé, per la gent que vulgui més.



Raya: És que d'això hi ha demanda. La gent ha de venir al parc disposada a jugar. Perquè, al cap i a la fi, sap que s'espantarà, cridarà però no li passarà res. Al parc no hi deixarem entrar gent disfressada de l'exterior per una qüestió de seguretat i de qualitat, l'única gent que hi haurà caracteritzada seran els nostres actors. Els passatges també estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda, i si algú creu que no pot continuar, podrà sortir. Excepte a l'extreme house, a la resta de passatges no hi haurà limitació per edat. Si bé els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.



- L'ambientació també serà de terror a l'exterior de les naus?



Moreno: Exacte. L'estètica dels carrers del polígon ens acompanya. A nivell estètic serà molt guapo i trobaràs personatges pels carrers que interactuaran amb el visitant. No pots badar, perquè si et gires i et relaxes, potser tens un tio amb una motoserra darrere o un personatge amb xanques que et persegueix. Són personatges que a nivell de caracterització són impecables. Són màscares que hem portat dels Estats Units i que la més barata ronda els 700 euros. Fugim també de la disfressa, del terror cutre de Halloween. Si un personatge va vestit del segle XV, ha d'anar amb teles i robes que existíssin llavors.



Raya: En diem l'scare zone. Ja que a dins dels passatges, la gent no podrà fer fotos. A fora hi haurà personatges, hi haurà photocalls... la gent podrà aprofitar per fotografiar-los.



Moreno: També hi haurà una zona de restauració, una food and drink zone. Encara estem debatint-ne el tipus de menjar. Però hi haurà oferta per celíacs, vegetarians, vegans, i menjar que agradi a tothom. Intentarem que ja que ens ve gent de Madrid, de Balears, i de tot Europa, que els productes siguin de qualitat i berguedans. Menjar de quilòmetre zero. Si ve un rus, i no ha tastat mai una botifarra amb pa amb tomàquet, el farem al·lucinar.

- El projecte ha tingut bona acceptació en l'àmbit comarcal? Què hi diu la gent del Berguedà?



Moreno: Molt bona acceptació. En general, en el moment que ho vam presentar, tothom ens deia que això era una bogeria i que era molt arriscat. Ara bé, al Berguedà hi ha molta gent que s'ho ha sentit seu des d'un primer moment. La gent s'hi està bolcant. El ferraller de Gironella ens ha cedit moltíssim material, una quantitat brutal de material per decorar. No vull explicar què, perquè no vull fer spòiler. Però posem que aquest tio tingués una nau espacial que va caure a Gironella fa molts anys. Doncs, ens l'ha cedida (riuen).



Horrorland donarà feina a uns 160 eventuals, però també portarà molts visitants a les cases de turisme rural, a l'hostaleria i la restauració. A B&B i a Booking, moltes habitacions ja estan agafades. Anàvem per Patum i la gens ens coneixia, i ens parava pel carrer!

Raya: Al principi ho vam tenir molt més difícil a l'hora de trobar marques i gent que confiés en nosaltres. Hem llogat les naus a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, i si hi ha una persona a la qual estarem eternament agraïts, és l'alcalde de Cercs, en Jesús Calderer. Li vam explicar el projecte i de seguida va dir: "fem-ho!".

Vila: Ens va dir que ho va tenir clar de seguida, quan li vam dir que ja havíem viatjat als Estats Units per comprar material. Ell hi va veure un potencial turístic molt gran. El nostre és un projecte molt diferent del Museu de les Mines de Sant Corneli de Cercs o del dels dinosaures de Fumanya, que són atractius visitables de la comarca. Però som complementaris: el visitant que ve al parc, després també voldrà conèixer el lloc on és. A més, ho fem en una època de l'any que és de transició, perquè s'acaba l'època dels bolets i encara no ha començat la temporada d'esquí.

Bienvenidos a Horrorland, el primer Scream Park del sur de Europa creado por @horror_box e @insomniacorp ¡Síguenos en @horrorlandpark y serás el primero en conocer todas las novedades! #HORRORLAND #halloween2018 #insomnia #horrorbox #screampark #escaperoom Una publicación compartida de Horrorlandpark.com (@horrorlandpark) el 22 May, 2018 a las 5:00 PDT

- S'han reunit amb el sector de l'hostaleria i de la restauració del Berguedà?



Vila: Sí, perquè aquí a la tardor vindran 22.500 persones en quinze dies.



Raya: I molta gent s'intentarà quedar dormir aquí, i si a la comarca està tot ple, o no hi troben lloc, obriran una mica més el ventall. D'entrada ja sabem de gent de Madrid que ve a passar quatre dies sencers al Berguedà. També hi ha holandesos que es quedaran per aquí. Tota aquesta gent haurà de dormir, menjar i voldrà fer altres activitats.



Vila: Són gent que està pagant entrades de 45 a 85 euros, un turisme solvent de 22 a 45 anys d'edat de mitjana. No és un públic de borratxera, sinó que ve al parc a descarregar adrenalina. Visites un espai on el protagonista ets tu; que t'endinsa a uns decorats i tens actors que actuen per a tu súper a prop. A nivell europeu, només la gent que som molt frikies i hem viatjat, hem vist coses així.



- En principi, el parc estarà obert quinze dies entre octubre i novembre. Es plantegen quedar-s'hi més temps?



Vila: Bé, si ens quedéssim tot l'any, això també perdria valor. És a dir, quan ve Lady Gaga o Beyoncé, el recinte on actuen rebenta, perquè fan només una actuació. Si tinguéssim cada dia Lady Gaga al Palau Sant Jordi, arribaria un moment que no ompliria. Què ens plantegem nosaltres? Doncs que si això ho podem repetir cada any i, fins i tot, oferir alguns dies puntuals per activitats espontànies, fer-ho. No quedar-nos-hi els 365 dies de l'any.



Aquest any, si va bé, i arribem a tres quartes parts de les entrades venudes, potser podem allargar un cap de setmana més. L'any que ve potser sí que ho farem 20 dies. Per aquesta tardor que ningú es refiï.



Moreno: És una cosa eventual que sí que donarà feina i diners durant aquesta època, més de 160 llocs de treball eventual, però també és un projecte pel qual nosaltres necessitem un temps de producció. Entre un any i un altre, hi haurà canvis. Si prorroguem i en alguna ocasió arribem a estar oberts prop de Nadal, ens encantaria fer una casa del terror del terror amb el Krampus que és un personatge icònic noruec o un pare Noel que faci por i que al final surtin allà uns tions amb cara de pocs amics. Ens va dir que ho va tenir clar de seguida, quan li vam dir que ja havíem viatjat als Estats Units per comprar material. Ell hi va veure un potencial turístic molt gran. El nostre és un projecte molt diferent del Museu de les Mines de Sant Corneli de Cercs o del dels dinosaures de Fumanya, que són atractius visitables de la comarca. Però som complementaris: el visitant que ve al parc, després també voldrà conèixer el lloc on és. A més, ho fem en una època de l'any que és de transició, perquè s'acaba l'època dels bolets i encara no ha començat la temporada d'esquí.Sí, perquè aquí a la tardor vindran 22.500 persones en quinze dies.I molta gent s'intentarà quedar dormir aquí, i si a la comarca està tot ple, o no hi troben lloc, obriran una mica més el ventall. D'entrada ja sabem de gent de Madrid que ve a passar quatre dies sencers al Berguedà. També hi ha holandesos que es quedaran per aquí. Tota aquesta gent haurà de dormir, menjar i voldrà fer altres activitats.Són gent que està pagant entrades de 45 a 85 euros, un turisme solvent de 22 a 45 anys d'edat de mitjana. No és un públic de borratxera, sinó que ve al parc a descarregar adrenalina. Visites un espai on el protagonista ets tu; que t'endinsa a uns decorats i tens actors que actuen per a tu súper a prop. A nivell europeu, només la gent que som molt frikies i hem viatjat, hem vist coses així.Bé, si ens quedéssim tot l'any, això també perdria valor. És a dir, quan ve Lady Gaga o Beyoncé, el recinte on actuen rebenta, perquè fan només una actuació. Si tinguéssim cada dia Lady Gaga al Palau Sant Jordi, arribaria un moment que no ompliria. Què ens plantegem nosaltres? Doncs que si això ho podem repetir cada any i, fins i tot, oferir alguns dies puntuals per activitats espontànies, fer-ho. No quedar-nos-hi els 365 dies de l'any.Aquest any, si va bé, i arribem a tres quartes parts de les entrades venudes, potser podem allargar un cap de setmana més. L'any que ve potser sí que ho farem 20 dies. Per aquesta tardor que ningú es refiï.És una cosa eventual que sí que donarà feina i diners durant aquesta època, més de 160 llocs de treball eventual, però també és un projecte pel qual nosaltres necessitem un temps de producció. Entre un any i un altre, hi haurà canvis. Si prorroguem i en alguna ocasió arribem a estar oberts prop de Nadal, ens encantaria fer una casa del terror del terror amb el Krampus que és un personatge icònic noruec o un pare Noel que faci por i que al final surtin allà uns tions amb cara de pocs amics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)