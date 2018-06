El Suprem revisarà finalment els processaments de Llarena dilluns vinent

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem es reunirà el proper dilluns 18 de juny a les 10.30h per estudiar els recursos presentats contra els processaments del jutge Pablo Llarena. La vista s'havia de fer el 6 de juny però, quan les parts ja estaven a la sala, es va suspendre perquè no s'havien complert els terminis per tramitar el recurs de Jordi Cuixart. El tribunal ha fixat ja la nova data per a la vista, que es farà a porta tancada i amb presència només d'advocats, fiscalia, VOX i advocacia de l'Estat (i sense els presos). Aquesta vista és important perquè, en cas que els magistrats acordin confirmar la interlocutòria de processament, la llei preveu la suspensió de funcions abans d'anar a judici d'aquells processats per rebel·lió i amb una presó preventiva decretada. Això suposaria, doncs, deixar fora del Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.Els advocats dels processats per Llarena hauran de comparèixer dilluns a les 10.30h al Tribunal Suprem. Els magistrats que revisen les decisions del jutge instructor es reuneixen per estudiar els recursos d'apel·lació i determinar si els processaments de Llarena són correctes o cal introduir-hi canvis.El passat 9 de maig, el jutge instructor, Pablo Llarena, ja va rebutjar els recursos de reforma (és a dir, davant el mateix jutge que els ha processat) de Puigdemont i 22 investigats més. Des de llavors, les defenses d'alguns d'ells han presentat recurs d'apel·lació davant la sala.En concret, l'han presentat els advocats de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joan Josep Nuet, Dolors Bassa, Anna Simó, Carme Forcadell, Carles Mundó, Clara Ponsatí i Lluís Puig. En el cas de Jordi Cuixart, va plantejar un recurs de reforma subsidiari al d'apel·lació.VOX, que exerceix acusació popular, havia presentat recurs per demanar que es processés Artur Mas i Neus Lloveras (a qui Llarena va deixar fora de la causa) però s'ha retirat perquè no s'ajusta a dret perquè no es pot recórrer la denegació d'un processament.Si la sala rebutja els recursos i confirma els processaments, la llei preveu la suspensió de funcions abans d'anar a judici d'aquells processats per rebel·lió i amb una presó preventiva decretada. Això suposaria, doncs, deixar fora del Parlament els diputats empresonats, que perdrien l'escó. Això està recollit a l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.Segons els preceptes d'aquest article poden quedar fora del Parlament els diputats empresonats Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras, que fins ara han pogut delegar el seu vot. Això obligaria els partits independentistes a fer córrer les llistes i reemplaçar els seus escons.Caldria veure quina interpretació fa el Suprem en el cas que confirmi el processament de Carles Puigdemont i Antoni Comín. Ambdós diputats estan processats per rebel·lió pel jutge Llarena però no estan en presó preventiva, ja que van optar per la via de marxar a l'estranger i no s'han personat davant el Suprem.Algunes fonts jurídiques apunten que amb una ordre de detenció ja s'inclou l'entrega a Espanya i l'ingrés a presó i que, per tant, es pot interpretar que la presó provisional ja està decretada. Per tant, si les interlocutòries de processament acaben sent fermes, el Suprem haurà d'aclarir si Puigdemont i Comín –que ha renunciat a la delegació del vot- continuen conservant l'acta de diputat.En el cas de Comín, a més, el cas encara és més complex perquè actualment no pesa sobre ell cap ordre europea de detenció després que la justícia belga rebutgés fa dues setmanes la seva extradició. De moment, Llarena no ha reactivat el procediment de l'euroordre per reclamar l'entrega a Espanya de Comín, Puig i Serret. En canvi, en el cas de Puigdemont es continua tramitant la seva possible extradició amb la justícia alemanya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)