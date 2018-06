Teresa Cunillera, nova delegada del govern espanyol a Catalunya

La lleidatana i històrica dirigent del PSC Teresa Cunillera ha estat designada pel govern de Pedro Sánchez per ser la delegada del govern a Catalunya en substitució del popular Enric Millo, tal com va avançar aquest dijous NacióDigital . El consell de ministres ha validat aquest divendres el seu nomenament, publicat per Moncloa hores després de la roda de premsa . Cunillera (Bell-lloc d'Urgell, 1951), dirigent molt apreciada a Ferraz i que manté sintonia amb Miquel Iceta, es va incorporar a la gestora del PSOE, la direcció provisional responsable de pilotar el partit fins el congrés en el qual Sánchez va recuperar el comandament del partit.Amb bona relació amb el president espanyol, Cunillera ja era una de les persones de confiança d'Alfredo Pérez Rubalcaba en matèria catalana en anteriors etapdes del PSOE al poder i acumula una dilatada trajectòria política a Madrid. Disposa de contactes a la capital espanyola i s'ajusta al perfil que buscava Sánchez per rellevar Millo a la delegació del govern a Catalunya. La dirigent socialista va entrar com a diputada al Congrés l'any 1982 però quatre anys després va ser directora general de la presidència del govern. L'any 1996 va tornar a ocupar un escó al Congrés, una responsabilitat que va mantenir fins l'any 2015. Entre el 2008 i el 2011 va ser també vicepresidenta primera de la cambra baixa.Fidel a Iceta -li va donar suport incondicional durant les primàries per ser primer secretari-, Cunillera és una de les dirigents catalanes més valorades dins de les diferents famílies del socialisme espanyol. Va ser també defensora del vot en contra de la investidura de Mariano Rajoy que el PSC va consumar trencant la disciplina de vot fixada pel partit a finals del 2016. La darrera responsabilitat que va assumir va ser la de formar part de la gestora que es va crear al PSOE un cop el comitè federal va forçar Pedro Sánchez a dimitir per la seva oposició a facilitar la investidura de Rajoy.La decisió d'ubicar Cunillera com a substituta d'Enric Millo no ha estat comunicada prèviament al Govern de la Generalitat, segons les fonts consultades per. Sigui com sigui, aquest divendres finalitzarà l'etapa de l'actual delegat del govern espanyol, un període marcat per la violència policial de l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155, que ha implicat la intervenció de les institucions catalanes per primer cop des de la restauració de la democràcia.

