València espera diumenge l'arribada dels rescatats de l'Aquarius

L'alcalde Joan Ribó ha confirmat que la flotilla que trasllada els 630 rescatats de l'Aquarius arribarà a València de forma escalonada a partir d'aquest diumenge, si es mantenen les previsions climatològiques.Ha destacat el fet que l'entrada al port de les tres embarcacions que transporten els migrants rescatats es produeixi de forma escalonada perquè "permetrà atendre millor els seus ocupants" i al tractar-se de l'arribada d'un vaixell es tindrà molt en compte la meteorologia, ha dit en una entrevista a RNE.S'ha mostrat prudent a l'hora de donar detalls sobre el dispositiu que atendrà els ocupants del vaixell però segons ha indicat, està previst repartir en grups les dones que estiguin embarassades per sotmetre-les a un tractament especial, els migrants rescatats que hagin patit ferides i cremades, famílies amb nens, nens i joves no acompanyats i, finalment, persones grans.Pel que fa a la possibilitat que es puguin iniciar expedients d'expulsió d'alguns dels rescatats, Ribó creu que l'Estat és el competent per decidir sobre els procediments, encara que consideraria "normal" donar l'estatut de refugiat a tots els migrants rescatats de l'embarcació gestionada per les ONGs Metges Sense Fronteres i SOS Méditerranée.Pel que fa a la possibilitat que alguns dels rescatats puguin ser traslladats a Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) , Ribó ha qüestionat aquestes instal·lacions per entendre que "no responen al que podria entendre's per respecte als drets de les persones migrants".Ribó ha descartat acudir al port de València per rebre els migrants rescatats de l'Aquarius per entendre que la "feina dels polítics no és estar allà per fer-se una foto". En la seva opinió, "és molt important que els mitjans i els polítics respectin per damunt de tot la dignitat de les persones i que en cap cas es converteixi la seva arribada en un espectacle".

