Torra reclama a Sánchez la derogació del decret que va permetre la fuga d'empreses

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest divendres al govern espanyol que derogui el decret aprovat a l'octubre que va permetre a les empreses catalanes tenir més facilitats per canviar la seu social . En una trobada empresarial a La Seu d'Urgell, Torra ha rebut una pregunta del públic relacionada amb la possibilitat que hi hagi incentius a aquestes companyies per tal que tornina Catalunya, i ha respost que caldria reclamar explicacions a la Moncloa per haver construït un marc legal favorable al trasllat d'empreses fora del país poc després del referèndum. Ha aprofitat, a banda, per reclamar al món econòmic que s'impliqui en la via del diàleg.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha garantit que el Govern "escoltarà" els empresaris, un dels col·lectius que més s'han mobilitzat per frenar el procés, i ha apuntat que els esdeveniments del procés no han afectat la bona marxa de l'economia. En aquest sentit, Torra ha reclamat al col·lectiu que prengui la iniciativa per exigir el compliment de les inversions projectades o pactades amb l'Estat, com ara el Corredor Mediterrani. "Hem vist plànols en què el trajecte passava per Madrid", ha ironitzat. Al mateix temps, ha reclamat als presents que denunciïn la situació de dèficit fiscal.En clau política, el president de la Generalitat ha apuntat que els equips de Palau i de la Moncloa ja estan treballant en la reunió que mantindrà amb Pedro Sánchez en les properes setmanes. "L'important és que de la primera trobada en surti una segona", ha recalcat Torra en el torn de preguntes als empresaris.

