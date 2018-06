El govern espanyol esquiva la decisió sobre el futur dels presos

El govern espanyol no ha aclarit el futur dels presos polítics. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, preguntada sobre les contradiccions entre el ministre de l'Interior i el jutge Pablo Llarena sobre el possible acostament dels presos , la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha dit que "és un tema ple de matisos". "El govern i el jutge Llarena -ha afirmat- són conscients que els presos estan a disposició del jutge instructor. De moment, ha assegurat, "estem parlant de presos preventius i han d'estar a prop del jutge instructor".La ministra ha volgut evitar tota polèmica quan li han preguntat per la reobertura de les delegacions exteriors de la Generalitat. Celaá ha assegurat que l'executiu treballa per recuperar la "normalitat institucional" i que, en tot cas, estaran atents a les activitats de les ambaixades, en línia amb el que va declarar fa uns dies el ministre d'Exteriors, Josep Borrell L'executiu socialista ha mostrat la seva decisió d'obrir els ports al vaixell Aquarius com a símbol de la nova política sobre immigració i refugiats. Per boca de la ministra portaveu, Isabel Celáa, ha dit que s'ha actuat davant de la crisi humanitària de l'Aquarius per "respecte a la dignitat de les persones" i "perquè Europa prengui cartes en l'assumpte". "Un total de 629 persones arribaran demà a port segur a València", ha corroborat la ministra.Celáa ha explicat que l'operació està coordinada per la vicepresidenta, Carmen Calvo, i que hi col·laboren set ministeris. En més d'una ocasió, la ministra portaveu s'ha referit a la necessitat que Europa afronti amb coratge el problema de la immigració.El consell de ministres ha procedit a validar diversos nomenaments d'alts càrrecs. El més significatiu ha estat el de la nova fiscal general de l'Estat, María José Segarra , que ja es va anunciar fa uns dies i que fins ara era la fiscal en cap de Sevilla.Celáa ha informat que s'ha obert un diàleg amb totes els comunitats autònomes per retornar a la sanitat universal . Ha anunciat un reial decret llei per eliminar el vigent del 2012 que limitava l'accés als serveis sanitaris a tots els residents a l'Estat. La ministra Celáa ha dit que es calcula quee ld ecret pot trigar unes sis setmanes i un mes més per validar-lo.

