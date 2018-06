Torrent registra al Suprem la querella contra Llarena

El president del Parlament, Roger Torrent, ha registrat aquest matí al Suprem una denúncia contra el jutge Pablo Llarena i els magistrats de l'alt tribunal per "detenció il·legal, vulneració de drets fonamentals, prevaricació judicial i obstrucció del normal funcionament del Parlament".La presentació de la denúncia respon al compliment de l'acord de la mesa del Parlament del passat mes d'abril. Aleshores es va decidir, un cop el Suprem va impedir per segon cop la investidura de Jordi Sànchez, emprendre accions penals "en defensa de la dignitat i autonomia de la institució, de la divisió de poders, i dels drets dels diputats i de tots els ciutadans representats".L'anunci el va fer ahir durant la desena edició de la Nit de la Fundació Irla, el laboratori d'idees ERC. "En el compromís de defensar els drets polítics de tots els diputats, no recularem ni un mil·límetre", va insistir el president del Parlament.

