Doctor Music no tanca la porta a noves edicions a Escalarre després del 2019

Neo Sala, a la 29a Trobada Empresarial del Pirineu. Foto: ACN

La promotora Doctor Music no tanca la porta a organitzar noves edicions del festival d’Escalarre més enllà de l’edició commemorativa que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juliol del 2019, tot i que en cap cas la intenció seria recuperar un festival amb periodicitat anual, segons ha assenyalat el promotor musical i fundador de Doctor Music, Neo Sala. Això suposa un canvi de plantejament respecte el que es va proposar inicialment, que era d’organitzar únicament aquesta edició commemorativa.De la mateixa manera que va passar amb les quatre edicions celebrades els anys 1996, 1997, 1998 i 2000, Neo Sala ha manifestat la voluntat de la promotora perquè el Doctor Music Festival Reincarnation Edition “marqui un abans i un després” i “deixi el llistó molt alt”. El promotor lleidatà ha explicat la decisió de tirar endavant l'edició commemorativa del 2019 ha estat en bona part després d'escoltar el clam, en aquest sentit, dels alcaldes, empresaris i de veïns de les Valls d'Àneu.Neo Sala ha manifestat que la voluntat és que el Doctor Music Festival Reicarnation Edition tingui un impacte "positiu" al territori i serveixi per dinamitzar l'economia de les Valls d'Àneu, no només durant tres dies sinó que esdevingui un projecte de futur que atregui un turista d'un caire "energètic i espiritual". Per això, la promotora aposta per oferir durant el festival un model d'alimentació saludable, amb la implicació dels productors locals, sobretot joves, amb l'objectiu de donar a conèixer als assistents carn, làctics o altres productes de la zona de tipus "orgànic", "saludables" i "sans". "Volem que la gent pugui guanyar-se la vida al Pallars i no hagi de marxar", ha remarcat Sala.En la seva intervenció a la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquests dies a la Seu d’Urgell, Neo Sala ha fet un repàs davant uns 580 empresaris i polítics de la trajectòria de la promotora musical Doctor Music, fundada el 1982, així com de les quatre edicions del festival d’Escalarre. Sala ha dit que "mai m'he sentit com un empresari" sinó que "sóc promotor i organitzo concerts".L’edició del 2019, sota el nom de Reincarnation Edition, té un pressupost de 18 milions d'euros, generarà una inversió al territori de 12 milions d'euros, comptarà amb les actuacions d'un centenar de grups i artistes -malgrat que fins a la tardor no es donaran a conèixer els primers noms-, i hi treballaran unes 4.000 persones, segons ha explicat Sala.La promotora, que espera l’afluència d’unes 50.000 persones, ja té llogats pràcticament la totalitat dels terrenys de les Valls d’Àneu, en concret 153 de les 155 hectàrees que acolliran el festival. Paral·lelament, ja ha entregat recentment els primers pagarés als establiments turístics d’Esterri d’Àneu per les 500 reserves ja fetes pel festival d’Escalarre de l’any que ve. Pels responsables dels establiments l’entrega dels pagarés és una "garantia i una evidència més" que el festival es farà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)