​Barcelona obre una nova convocatòria de subvencions de l'IBI per a propietaris i llogaters

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la tercera campanya del mandat per subvencionar el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a persones amb pocs recursos econòmics, tant si són propietaris com llogaters. El termini per sol·licitar l'ajut s'allargarà fins al 31 juliol , i és d'un màxim de 200 euros, o sigui fins al 75% de l'import de l'IBI, segons ha explicat aquest divendres el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, el qual ha destacat que es tracta "d'una de les principals mesures redistributives" en matèria fiscal.Per a rebre l'ajut, cal tenir una renda baixa (fins a 11.951,64 euros d'ingressos bruts anuals en el cas d'una persona sola i de 23.343,05 euros en un domicili de quatre). A més, cal estar empadronat al domicili per al qual es demana com a mínim des de l'1 de gener del 2018. Els llogaters també el poden demanar encara que no paguin l'impost directament, una fórmula que l'Ajuntament ha ideat tenint present que habitualment els propietaris repercuteixen l'IBI en l'import del lloguer.Les persones que optin a l'ajut no poden disposar d'altres immobles, excepte l'habitatge propi i, com a màxim, una plaça d'aparcament i un traster. En aquesta tercera campanya de subvencions de l'IBI, l'Ajuntament hi destina 2,9 milions d'euros. Es tracta d'un import que gairebé triplica el milió que hi va aportar en el 2017, quan es van beneficiar 5.400 llars . En el 2016 hi va dedicar 350.000 euros que es van repartir entre 2.659 llars . El tinent d'alcalde ha subratllat que l'increment "demostra l'èxit" d'aquesta iniciativa.A més d'aquesta subvenció, es mantenen la resta d'ajuts existents per pagar l'IBI a les persones vídues majors de 65 anys (1.142 beneficiaris el 2017), les famílies monoparentals (1.444) i les famílies nombroses llogateres (47). El 76% de persones que reben algun suport per fer front a aquest impost són dones, especialment vídues i de famílies monomarentals, i on més s'atorguen és a Nou Barris i Sant Andreu. "Són segurament la principal eina econòmica de la lluita contra la feminització de la pobresa", ha conclòs Pisarello.

