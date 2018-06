Les recomanacions del cap de setmana: del Festival de la Veu al Cavamarket

El festival



(a)phònica

La quinzena edició del Festival de la Veu de Banyoles



Arriba el bon temps i floreixen arreu els festivals. n'hi ha de luxe, intimistes, selectes, creatius, de gran format, menuts, i n'hi ha que se singularitzen amb una proposta única i atrevida. És el cas de l'(a)phònica, que torna a proposar un ample ventall d'actuacions musicals i altres activitats a través de la veu. Destaquen els concerts de Vinicio Capossela, Judit Neddermann, Senyor Oca, Dr. Calypso, Salvatge Cor, Xarim Aresté, Tornaveus, The Hanfris Quartet, Ariel Rot i el Petit de cal Eril, entre d'altres. Del 13 al 17 de juny. Banyoles.



D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Amb el lema "És la teva vida", arriba la nova edició d'un festival de cinema que porta 23 edicions en plena forma. La Mostra de Cinema del Casal Lambda es fixa enguany en el procés de créixer i d'aprendre, en el descobriment de la pròpia identitat. Aborden la infància, l'adolescència i la joventut des d'una mirada respectuosa, atenta, sensible i tendra, sempre en positiu.L'ex-Txarango Marcel Lázara i Júlia Arrey presentaran a Manlleu el seu nou disc, Pedalant endins, un projecte inspirat en l’experiència viscuda pels dos músics al llarg dels darrers dos anys, en què han estat viatjant amb bicicleta per Brasil. De tornada a Catalunya, volen mostrar l'obra musical i emocional que n'ha sortit, que relata tot tipus de sentiments i sensacions en forma de cançó. El concert tancarà la temporada de l’Ateneu de Manlleu, per on hi han passat grups com L’Hora de Joglar, La Iaia o Chronik.T'agrada el cava? Has de tastar abans d'omplir el rebost per les revetlles que han de venir? Doncs ho tenim clar: el teu esdeveniment és el Cavamarket. Dissabte a partir de les 17h, més d'una trentena de cellers i empreses gastronòmiques posaran a la venda els seus productes i faran tastos. Entre les activitats programades hi ha la possibilitat de reservar la vostra visita al Centre d'Interpretació del Cava o gaudir de la música en directe d'Albert Caire Trio. L'endemà diumenge, tindrà lloc el XIII Ral·li País del Cava, amb cotxes d'època i clàssics esportius rodant pels carrers del municipi.El festival Sónar tanca l’edició dels 25 anys amb un concert inèdit que torna a portar al recinte del Teatre Grec dos genis de la creació sonora. És un nou episodi de la col·laboració entre el Grec i el Sónar, que ja l'any 2011 van convidar aquests mateixos artistes a protagonitzar una nit compartida. Ara, sota el títol Two, presenten al mateix escenari una proposta especialment creada per a l’ocasió que, a més de noves composicions, inclourà també improvisació. Serà un espectacle totalment nou i inèdit, un dels tres únics concerts que els artistes oferiran a tot el món aquest any 2018.