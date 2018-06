Quim Torra viatjarà als Estats Units entre el 26 i el 30 de juny amb Laura Borràs

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst viatjar als Estats Units, concretament a Washington, del 26 al 30 de juny, segons han informat fonts de Presidència a l'ACN. Estarà acompanyat per la consellera de Cultura, Laura Borràs. El motiu principal del viatge és el festival de folk Smithsonian però està previst que s'afegeixin altres actes o trobades en la seva agenda.Serà el primer viatge a l'estranger de Torra com a president de la Generalitat al marge de Berlín, on hi ha anar per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de Brussel·les, on s'hi va desplaçar per reunir-se amb els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret per tractar sobre la formació del seu govern.En la trobada a Smithsonian hi participaran castellers, geganters, artesans i músics: segons va explicar en roda de premsa la directora de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, les tradicions catalanes es mostraran a través de diferents espais dedicats als Pirineus, la vida rural, la ciutat i la Mediterrània; a més d'una 'Rambla', una 'Plaça Major' i un espai 'Ateneu' per mostrar el teixit social i cultural català.Entre les entitats participants figuren l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, els Castellers de Valls (Tarragona) i l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, a més dels músics Maria Arnal i Marcel Bagés, i d'Alidé Sans, que explicarà la llengua aranesa.També participaran artesans com el mestre forner Ángel Zamora; l'Associació Cultural de Fallaires d'Isil; l'herbolària Eva Rosich; l'artesana especialista en 'trencadís' Lívia Garreta; l'historiador Josep Maria Contel i el Museu de la Pesca de Catalunya

