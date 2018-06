«Clatellot» de l'Oficina de Patents a l'empresa Pig Demont

Imatge promocional de Pig Demont Foto: Pig Demont

L'Oficina de Patents i Marques ha prohibit la marca de l'empresa de pernils i productes andalusos Pig Demont perquè la considera "ofensiva". Aquest pronunciament arriba després que el president de la Generalitat a l'exili impugnés el registre de la marca per presumpta "ofensa i vexació". Segons el 324 , l'òrgan al·lega que el logotip és ofensiu i que pot ferir la sensibilitat d'una part de la població perquè Puigdemont va ser president d'una comunitat autònoma.Diversos mitjans es van fer ressò de l'aparició d'aquesta empresa, que té com a imatge promocional un porc amb els cabells i les ulleres de Puigdemont, a més de “les similituds fonètiques del seu cognom, que no tenen autorització d’utilitzar”, apuntava l'advocat del president, Jaume Alonso-CuevillasAlberto González, veí de Malàga i fundador d'aquesta empresa dedicada a la venda en línia de productes andalusos, va criticar la decisió del president català d'impugnar el nom i el logotip: "Em sorprèn que aquest senyor, amb la quantitat de circumstàncies personals, es preocupi per una microempresa malaguenya. Diu que hem copiat la seva imatge. Jo veig una caricatura d'un poc, no el veig a ell".L’empresari, que s’ha mostrat preocupat pel futur de la seva empresa, ha dit que “l’humor és fonamental a la vida, i en la política per descomptat també, potser més, i no hi ha hagut cap intenció de molestar”. “El logotip no reflecteix la imatge d’ell, i per descomptat va voler anomenar “Poc de muntanya” (Pig Demont), a l’empresa, i la seva advocada calcula, després de presentar al·legacions contra la decisió, que el cas es pot allargar d’una a tres setmanes.Va ser el desembre del 2017 quan González va començar el seu periple i assegura, a la pàgina web, que "aquest projecte neix del sentiment i de l'orgull de ser andalusos i espanyols". "No, no som mandrosos, som oberts, emprenedors, ens agrada la llum, l’alegria, riure, el companyerisme, ajudar, compartir, plorar, cantar… ens agrada la vida”, apunta a web.Però no només ven pernils, sinó també altres productes com cava, vins, formatges o mels. Un exemple de cava és que han anomenat Espumós Rufián Xarnego.

