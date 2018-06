Miquel Forns, alcalde de Sitges: «El PDECat ha d'apostar per la llista unitària»

Nació Digital les raons que l’han conduït a prendre aquesta decisió. El batlle de Sitges també reflexiona al voltant de la seva successió, el context nacional i els reptes del municipi durant el darrer any de mandat.



-Per quina raó Miquel Forns no optarà a la reelecció?

-Sempre he cregut que els mandats haurien d’estar limitats per llei i en cas contrari ho hem d’autorregular les persones. No deixo de repetir el que ja vaig dir quan em vaig presentar per cap de llista l'any 2007, un discurs que vaig seguir al 2011 i 2015.

Pocs dies després d’anunciar que no serà cap de llista a les properes eleccions municipals , l’alcalde Miquel Forns explica ales raons que l’han conduït a prendre aquesta decisió. El batlle de Sitges també reflexiona al voltant de la seva successió, el context nacional i els reptes del municipi durant el darrer any de mandat.-Sempre he cregut que els mandats haurien d’estar limitats per llei i en cas contrari ho hem d’autorregular les persones. No deixo de repetir el que ja vaig dir quan em vaig presentar per cap de llista l'any 2007, un discurs que vaig seguir al 2011 i 2015.

És molt bo per les institucions i el sistema en general un canvi de cares, per tant em toca deixar pas a altres persones i equips que liderin l’Ajuntament.



Quan ho va decidir?

-Com ja he dit, jo tenia clar el meu inici i final, però si haig de reconèixer que el context polític, a escala municipal i nacional, ha canviat en els darrers mesos i m’ha fet valorar moltes coses. La decisió en ferm la vaig prendre el passat hivern.

-Com ja he dit, jo tenia clar el meu inici i final, però si haig de reconèixer que el context polític, a escala municipal i nacional, ha canviat en els darrers mesos i m’ha fet valorar moltes coses. La decisió en ferm la vaig prendre el passat hivern.

-L’anunci, quan falta un any per finalitzar la legislatura, pot deixar entreveure per alguns que vostè prioritza els interessos de partit o bé li restarà credibilitat per afrontar aquest darrer tram. Com ho valora?

- No he dimitit com alcalde, només he comunicat a l’assemblea del PDECat que no presentaré la meva candidatura a l’alcaldia en les properes eleccions. Els meus compromisos com a batlle de Sitges continuaran vigents fins el meu darrer dia a l’Ajuntament.

Seguim treballant, no hi ha cap desacceleració, al contrari perquè en el pròxim ple del 25 de juny aprovarem més inversions procedents del romanent i així continuarem cobrint les necessitats dels sitgetans i les sitgetanes.



-Quin serà el seu futur polític?

-Renuncio a ser cap de llista, pel que fa a la resta mantinc el meu interès per la política a tots els nivells. En aquest sentit, no deixaré la meva condició d’associat al PDECat.



-Abans, Miquel Forns feia referència al pla d’inversions. Quins fruits donarà això en els pròxims dotze mesos?

-Veurem l’inici de les obres de la nova escola Agnès, un equipament llargament reivindicat per molts governs i pel poble en general. Un gest que en gran part ha estat possible pel superàvit de l’Ajuntament. Durant sis anys no hem tingut la possibilitat de fer grans inversions i ara estem en condicions d’executar millores en aspectes quotidians com és el cas de la Via Pública.

-Què és el millor que s’emporta l’alcalde?

-El contacte amb la gent, malgrat que sóc de Sitges de tota la vida, durant aquests anys he anat descobrint coses noves. La vocació de servei i tenir la possibilitat de solucionar els problemes de la gent és una sensació molt maca.



-Alguna espina clavada?

-Encara no he reflexionat sobre això, perquè queden dotze mesos de mandat i tenim temps de fer moltes coses. Dit això haig de reconèixer que la burocràcia ens atabala, però ens estem esforçant per revertir la situació. Ara fa un any, el govern havia complert o engegat el 45% de totes les accions del pla de mandat, així que hem d’estar a l’expectativa.



-El debat de la seva successió ja fa temps que està al carrer. Els noms de Mònica Gallardo o Vinyet Panyella quina opinió li mereixen?

-Aquests i altres noms que aniran apareixent són una bona prova que la política municipal està activa i genera interès. Si hi ha gent, ja sigui dins i fora dels partits, que té interès per millorar la vida dels sitgetans i les sitgetanes, això sempre serà una bona notícia.



-I sobre la proposta d’una llista unitària recentment presentada per l’ANC?

-Penso que aquest és el camí, el PDECat ha de fer l’intent de formar part d’una candidatura unitària sobiranista. A les properes eleccions municipals, més enllà de l’aspecte loca, també tindrà un fort component nacional.



El candidat o candidata? Bé fins que no es resolgui aquesta proposta unitària, no té cap sentit pensar en noms.



-En cas d’existir finalment una candidatura unitària, el cap de llista s’hauria de triar a través d’unes primàries?

-Amb el tema de les primàries haig de dir que al PDECat tenim poca experiència, perquè fa poc temps que ho tenim com un requisit obligatori per configurar llistes electorals. Si la resta de partits implicats segueixen aquest camí i finalment escollim la candidatura unitària mitjançant les primàries voldrà dir que hem avançat molt.

-Igual que l’any 2015 anem a una campanya electoral amb la presència de molts partits. Com ho valora Miquel Forns?

-Que hi hagi moltes candidatures no és ni positiu ni negatiu, simplement és un reflex de la societat. La ciutadania després ja decidirà si vol un ajuntament molt representatiu o bé monolític. En cas de no existir una majoria absoluta, el pròxim govern haurà d’aplicar una cosa que nosaltres hem fet: el diàleg.



Prendre decisions compartides és positiu i si un govern en minoria vol sobreviure està obligat a parlar amb tothom.



-Per acabar, quin consell li donaria al proper alcalde o alcaldessa?

-Un ha de ser fidel al seu tarannà i sempre escoltar molt abans de prendre una decisió, tant dins com fora del teu partit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)