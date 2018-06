VÍDEO La número 3 del PP, als independentistes: «Podeu marxar»

🗣️ Recupera l'enganxada entre @Concepcioveray, vicesecretària general del @PPCatalunya, i @AgustiColomines sobre el futur de Catalunya dins l'Estat, els llaços grocs i el feixisme. pic.twitter.com/TT0bFS1Xqd — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 14 de juny de 2018

🗣️ Recupera la segona i última part de l'enganxada entre @Concepcioveray, vicesecretària general del @PPCatalunya, i @AgustiColomines sobre el futur de Catalunya dins l'Estat, els llaços grocs i el feixisme. pic.twitter.com/49dBvIengw — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 14 de juny de 2018

Concepció Veray, vicesecretària general del PP a Catalunya, va convidar els independentistes a marxar de Catalunya. “Si no voleu estar a Espanya, podeu marxar. Però no us endureu Catalunya. Als catalans i catalanes que ens sentim espanyols, no ens traureu mai la Catalunya que també és nostra”. Van ser les paraules de les popular al programa La Nit a 8tv, en una enganxada amb l'historiador Agustí Colomines.És llavors quan Colomines li contesta amb duresa: "Fareu com els nazis i fotreu els jueus fora, no?". "Acabes de dir una cosa que és una bestialitat, acabes de dir marxeu, i això només ho fan els que persegueixen ètnicament algú", rebla, mentre Veray li assegura que això ho fan els independentistes: "Jo no porto el llaç groc, estic marcada".Per últim, Veray culpa l'independentisme d'haver creat el conflicte. "La convivència a Catalunya era total. Tots vivíem tranquils. Tothom podia expressar el que vogués", assegura la popular mentre acusa Puigdemont de voler passar a la història sent "més que un simple president de la Generalitat i va haver de fer aquest cop d'Estat".“Quan dius a algú se’n vagi del país perquè no t’agrada el que opinen ho fan els que tenen la concepció ètnica de Catalunya”, contesta Colomines, mentre Veray insisteix: "Catalunya es queda a Espanya i si no vols viure a Espanya, te n'hauràs d'anar tu". Colomines no dubta a tornar-hi: "Això que estàs dient és feixisme".

