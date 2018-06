La Llibreria de la Rambla de Tarragona tanca i s'emporta 50 anys d'història

Rosa Marrugat, filla dle fundador de la Llibreria de la Rambla Foto: Jonathan Oca

La Llibreria de la Rambla abaixa les persianes a finals de mes Foto: Jonathan Oca

El comerç de Tarragona cada vegada s'està veient més minvat per la pèrdua d'establiments que formen part de la història de la ciutat. Avui, la Llibreria de la Rambla ha comunicat que abaixarà les persianes a finals més perquè la situació "s'ha tornat insostenible", tal com ha explicat a, Rosa Marrugat, filla del fundador.Marrugat ha expressat que ha costat molt prendre aquesta "meditada decisió", que ha sigut molt dur perquè fa 50 anys que el negoci està obert. L'alternativa de canviar d'ubicació, per pagar un lloguer més baix, existia però van apostar per tancar perquè "la Llibreria de la Rambla és aquesta, en un altre lloc ja no seria la mateixa llibreria, estem molt lligats a aquest espai". Ha afirmat que és un "cicle", amb un principi i un final, i aquest últim arribarà el pròxim 30 de juny".Durant mig segle "hem donat tot el que hem pogut i el millor que hem pogut a la ciutat i hem obert les portes a actes culturals", ha expressat, però "una llibreria és molt maca s'ha de mantenir".La davallada en les vendes, el preu del lloguer i el canvi d'hàbits del consum han propiciat que un establiment històric, obert des del 1968, tanqui però no són els únics motius. Un dels més clars, segons Marrugat, és la situació del petit comerç al centre de la ciutat, que "està mig abandonat". Al comerç "li falta vida", ha lamentat. Marrugat ha etzibat que el pla estratègic comercial per revitalitzar el comerç que vol iniciar l'Ajuntament de Tarragona "a nosaltres ens arriba tard" i denuncia que "ja fa molts anys que hi ha aquesta situació".

