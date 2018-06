Suspenen la vaga indefinida als escorxadors del Grupo Jorge

Càrnies en Lluita ha estat molt crítica amb les negociacions. Foto: Carles Fiter

Suspesa la convocatòria de vaga als escorxadors que el Grupo Jorge té a Catalunya, que havia de començar aquest dilluns. En una reunió aquest dijous al vespre, els sindicats CCOO i UGT han arribat a un acord amb la companyia càrnia. Des del Departament de Treball, que ha fet de mediador en el conflicte, el seu secretari general apunta que "és una fita històrica en el nostre país".El compromís més important que s'ha adoptat, "la demanda principal que tenien els sindicats", ha estat "laboralitzar els treballadors en el sí de les seves empreses en el conveni col·lectiu del sector". Així doncs els empleats han de passar de règim cooperatiu a règim general. En aquest sentit, Ginesta remarcava que és "un primer pas molt rellevant", tenint en compte que és un sector que ha estat molt difícil que s'assegués a la taula.La companyia també s'ha compromès amb els treballadors que han perdut la feina en els darrers dies, "l'empresa es compromet a oferir-los oportunitats laborals", ha dit. La vaga estava convocada als centres de treball de Santa Eugènia de Berga (Le Porc Gourmet) i Mollerussa (The Fortune Pig) després que la companyia anunciés que estava estudiant marxar de Catalunya.En aquest sentit, Ginesta ha avançat que també s'ha adoptat el compromís de fer un pla d'inversions per fer més competitives les seves inversions a Catalunya. Les negociacions continuaran dilluns per "seguir negociant els compromisos", ha conclòs.

