​VÍDEO Espectacular intervenció policial per detenir una persona nua a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha hagut de desplegar diversos efectius, tant d’agents com de vehicles, aquest dijous al matí per retenir una persona. Ha estat a la confluència del carrer Sant Isidoro amb Via Alexandra, al barri de Can RullSegons ha pogut sabers’ha detingut un individu que anava nu pel carrer i diversos agents han hagut d’intervenir. En una actuació policial, que segons han detallat, ha estat neta, malgrat que s’ha hagut d’utilitzar la força per retenir la persona.Una acció del cos a una hora amb força gent pel carrer, en una zona concorreguda de la ciutat, i que ha generat força expectació entre els veïns i passejants que s’han aturat a contemplar el fet. A més, ha obligat a aturar la circulació.

