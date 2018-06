Polèmica a l'examen de català de la selectivitat per la relació de dos personatges de «Terra baixa»

Una pregunta de l'examen de català de la selectivitat sobre la relació que mantenen el Sebastià i la Marta, dos dels personatges centrals de l'obra Terra baixa d'Àngel Guimerà, ha generat polèmica a les xarxes socials i queixes de diferents examinats. En concret es demanava que es digués si era veritable o fals que ambdós mantenien una relació amorosa.A l'obra, escrita a finals del segle XIX, en Sebastià és un cacic que amb 30 anys acull la Marta, indigent i aleshores amb 14, i hi enceta una relació secreta que inclou maltractaments psicològics. La nena entén que la relació no és correcta, però s'hi avé per por i per la gratitud que li genera haver estat acollida pel cacic, per al qual és una més de les seves possessions.És per això que molts dels examinats van contestar "fals" a la premissa, perquè conceben que, en tot cas, aquesta relació hauria de ser definida com a abús sexual. Els examinadors, però, consideraven que l'opció correcta era "veritable". Alguns dels afectats han demanat que s'anul·li la pregunta, que tenia un valor de 0,1 punts.

