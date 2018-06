Protesta a Interior pel suïcidi en un desnonament a Cornellà

Prop de 200 persones fan un minut de silenci al c.Diputació en homenatge a l’home de Cornellà que s’ha suïcidat. Denuncien que “no són suïcidis, són assassinats” #ProuDesnonaments #AssassinatCornella @btvnoticies pic.twitter.com/hqt2q5NEpb — Roger Torres i Liñán (@RTLbcn) 14 de junio de 2018

Unes 200 persones s'han concentrat aquesta tarda davant les portes del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per protestar en els fets d'un home que s'ha suïcidat a Cornellà, fruit d'un desnonament. Entre els manifestants s'hi trobava el diputat de la CUP, Vidal Aragonès.La concentració s'ha iniciat a les 20h de la tarda, on s'ha llegit un manifest i s'ha guardat un minut de silenci per l'home mort al municipi de Cornellà. Segons ha informat Betevé, el Departament s'ha blindat amb un dispositiu dels Mossos d'Esquadra una hora abans de la concentració.L'home ha mort aquest dimecres al matí a Cornellà després de saltar per la finestra del seu domicili, situat en un desè pis, quan la comitiva judicial l'anava a desnonar. Ha estat just en el moment en què la comitiva, acompanyada dels Mossos d'Esquadra, ha trucat a la porta.El desnonament s'havia demorat dues vegades. L'Ajuntament de Cornellà ha anunciat que estudia emprendre accions legals contra el banc propietari del pis. Ho ha afirmat la tinent d'alcalde d'Educació i Polítiques Socials, Montse Pérez, que ha assegurat que no s'entenen "les presses" de l'entitat -el Banc Popular- per tirar endavant el desnonament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)