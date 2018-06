Una «estació encoberta» d'autobús en ple centre de Barcelona que crispa els veïns

Els veïns han comptat una cinquantena de línies repartides entre set marquesines, i se'n segueixen creant de noves

Passatgers pugen al bus des de l'asfalt a la ronda. Foto: SOS Ronda Universitat

L'Ajuntament preveu reubicar algunes línies en altres punts de la ciutat, però evita especificar quan pensa tirar-ho endavant

La plataforma SOS Ronda Universitat considera que les empreses de bus actuen com una "màfia" que aconsegueix imposar els seus interessos

Un dels llocs amb més tràfec de Barcelona és sens dubte la Ronda Universitat. Les anades i vingudes d'autobusos són constants, fins al punt que els veïns calculen que suporten el trànsit de més d'un miler de busos setmanals, i això vol dir soroll i pols. En Carles Garcia en dona fe des de la porteria on fa 10 anys que treballa. "En cinc minuts tornarà a estar brut", garanteix. Passa el dit per una superfície llisa d'on despatxa les visites i li surt brut de pols, i això que passa el drap diverses vegades al dia. Accedeix a fer la prova de deixar passar uns minuts després de netejar-ho, i la presència de pols torna a ser incipient.Garcia no dubta en com resumir en què s'ha convertit la Ronda Universitat. "És una estació encoberta, no em surt una altra cosa", segons recalca. Assegura que és ell qui va encunyar aquesta definició, però no és l'únic que l'utilitza. "És una estació de busos encoberta", també sosté en Ramon Larregola, del Bracafé. Afirma que a l'establiment se'n beneficien pels passatgers i els conductors que paren a fer el cafè, però opina que "l'excés no és positiu" i adverteix: "Algun dia passarà una desgràcia". Hi ha tants autobusos que acaben vulnerant les normes, i a vegades els passatgers han de baixar a l'asfalt per entrar a un bus en segona fila.Els veïns expliquen que no poden estendre la roba a fora per la contaminació. Ells i els comerciants, que els conductors de bus no deixen aturar ningú altre, i a vegades això degenera en moments de tensió. "No poden parar els taxis, cotxes de clients ni autocars que no siguin de línia", expliquen des d'un hotel de la ronda. Tampoc els transportistes ni algú que hagi de baixar una àvia. Tots plegats es queixen del soroll, que es veu incrementat perquè els busos estan estona parats amb el motor engegat o perquè toquen el clàxon contra qui creuen que no hi ha d'estar. Al citat hotel van decidir posar doble vidre l'any passat fins a la cinquena planta de les vuit que té perquè hi havia moltes queixes entre els clients.Un dels àmbits on el govern d'Ada Colau ha posat més l'accent és en la recuperació d'espai per als vianants i les bicicletes en detriment del cotxe, que segueix sent el rei de molts carrers de Barcelona. A la Ronda Universitat no són aquests vehicles els que fan la guitza, sinó els autobusos, però el resultat final no és tan diferent. Els veïns, units en la plataforma SOS Ronda Universitat, han comptat més d'una cinquantena de línies en set marquesines en una vorera que probablement no sigui gaire més ample que la de qualsevol carrer de l'Eixample.ha fet el mateix exercici i n'ha constatat l'existència de més de quaranta línies regulars, a les que cal afegir els autocars ocasionals a indrets com Port Aventura.A la Ronda Universitat es pot agafar des d'un bus urbà de TMB fins a interurbans que portin a Vilanova i la Geltrú (Garraf), Mataró (Maresme), Manresa (Bages) o fins i tot Andorra. En aquest darrer cas parteix des de l'estació del Nord. Des de fa dos anys que els veïns malden perquè es redueixi el nombre, per ara sense que ningú hi posi remei. És més, no fa ni tres mesos encara que s'ha creat una nova línia l'E95, un bus directe que només té parades a la capital catalana i a Castelldefels (Baix Llobregat). "S'estan ampliant els autobusos", reconeix en Xavier, un conductor d'aquests vehicles, si bé considera que "viure al centre és el que té".En Fran, un altre conductor, també creu que són coses de viure a dos passos de la plaça Catalunya. "Ho veig molt normal, però també veig normal que es queixin. Ha de ser una bogeria viure aquí", reflexiona. Garcia, el porter que es resigna a tenir pols, ho titlla de "salvatjada". L'Albert, un tercer conductor, es formula una pregunta: "Si treuen els autobusos d'aquí, treuen la contaminació?". I ell mateix es respon: "Passen molts cotxes". Fonts municipals asseguren que "de moment" no hi ha cap estudi fet sobre pol·lució a la ronda, però avancen que es treballa en la reordenació de les terminals interurbanes en aquesta via.Hi ha busos de pas i d'altres que hi tenen origen i final, i la reordenació seria per a aquests segons, si bé el consistori evita especificar cap termini. El projecte es treballa entre l'Ajuntament, la Generalitat i l'Àrea Metropolitana (AMB), i inclou "diverses alternatives de reubicació de les parades terminals de la Ronda Universitat en altres punts de la ciutat". La intenció és doble, segons el consistori: millorar el servei de bus per oferir una millor alternativa al vehicle privat en els desplaçaments de connexió entre Barcelona i altres municipis, i reduir l'impacte que tenen les parades terminals en l'espai públic.També es preveu reurbanitzar la ronda, però qualsevol proposta quedarà supeditada a la reubicació dels busos. "Els criteris han de passar per guanyar espai de vorera, incloure pas per la bici i reordenar autocars", concreten a l'Ajuntament. En Màrius Armengou, de la plataforma SOS Ronda Universitat, creu que s'ha d'actuar ja. "Estan parlant de pacificar carrers i a nosaltres ens estan mortificant", lamenta. Per als veïns, caldria ampliar voreres, suprimir un carril i rebaixar el nombre d'autobusos, i així ho van traslladar en una reunió tècnica amb l'Ajuntament ara fa un any. No se n'ha convocat cap més malgrat que la segona hauria d'haver-se fet el setembre passat.D'autobusos a la Ronda Universitat ja fa molts anys que n'hi ha. "Hem estat 20 anys sense dir res", admet Armengou, que considera que en tot aquest temps els busos han anat en augment, fins que han decidit queixar-se. Ara ja no es limiten a parar a la ronda, sinó que s'ha creat "la terminal 2" al carrer de Balmes, subratlla, on per exemple s'aturen els busos d'Inditex per dur els treballadors al centre que tenen a Tordera (Maresme). Considera que hi hauria alternatives pròximes per repartir aquests vehicles, com ara a la plaça Universitat i la Gran Via davant el recinte històric de la UB, o bé la ronda de Sant Pere.La plataforma denuncia inacció de la Guàrdia Urbana malgrat que s'incompleixin les normatives, però els conductors asseguren que els multen si s'estan més de cinc minuts amb el motor engegat. L'Ajuntament no ha facilitat cap balanç de sancions. En l'opinió d'Armengou, les empreses de bus actuen com una "màfia" que acaba aconseguint que primin els seus interessos, mentre es desatenen els veïnals. "No demanem que la ronda es converteixi en un jardí. Demanem que disminueixi la pressió dels autobusos", afirma. Per a en Jun Asunción, que és porter, "no se'ls pot prohibir". Confessa que li "encanta" el tràfec, però fa una petició als passatgers: que no deixin burilles a terra ni llaunes a la porta de l'edifici.

