​Un home ingressa a presó per apallissar la seva mare de 70 anys als Pallaresos, al Tarragonès

El jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un home de 32 anys que dimarts va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per haver apallissat la seva mare de 70 anys, als Pallaresos (Tarragonès).L'home està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa, segons han informat fonts judicials. La víctima es manté ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va ser traslladada amb ferides greus.

