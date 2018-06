Llarena i el govern espanyol s'espolsen la responsabilitat sobre el trasllat dels presos a Catalunya

El govern espanyol i el Tribunal Suprem s'espolsen responsabilitats, a l'hora de decidir qui té l'última paraula en el trasllat dels presos polítics a presons catalanes. Si bé a primera hora del matí el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska ha assegurat que veia amb bons ulls aquest apropament , i més tard el jutge instructor, Pablo Llarena, ha contestat en sentit contrari, a mitja tarda el govern espanyol ha tornat a insistir.Segons han afirmat, el reglament penitenciari, en el seu apartat 3, recull que Institucions Penitenciàries -depenent del Ministeri d'Interior- pot sol·licitar el trasllat, però que aquesta decisió s'ha de traslladar al jutge i que aquest ho ha d'autoritzar en funció de si té més diligències a practicar. En aquest punt, doncs, puntualitzen que és el magistrat qui s'ha de pronunciar i, en cas que ho determini, oposar-s'hi.El jutge del Suprem assegura en una clara interlocutòria que correspon a la Direcció General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia la "direcció, organització i inspecció" del trasllat a presons, i que aquest aspecte no és competència d'aquest tribunal.Segons l'article 79 de la Llei orgànica general penitenciària, recorda, "el centre directiu té la competència exclusiva per decidir, amb caràcter ordinari o extraordinari, la classificació i destí dels reclusos en els diferents establiments penitenciaris".Fernando Grande-Marlaska s'havia posicionat a favor del trasllat dels presos polítics a presons catalanes sempre i quan ho autoritzés Pablo Llarena. “Si en cinc o sis mesos aquesta persona no serà requerida, i sempre que hi hagi autorització del jutge, es pot avaluar un trasllat que ajudi a una vida personal i familiar més fàcil”, ha assegurat.En declaracions a Onda Cero, Grande-Marlaska ha recordat que Institucions Penitenciàries i el Ministeri de l’Interior només decideixen directament sobre el trasllat de presos quan hi ha sentència i aquest no és el cas d’Oriol Junqueras i la resta de líder independentistes processats i empresonats provisionalment, a l’espera de judici, pels delictes de rebel·lió, sedició o malversació.“Quan són presos provisionals estan a disposició de l’òrgan judicial, per això estan a les presons properes on està a l’òrgan judicial perquè demà el poden citar a declarar, notificar alguna cosa personalment i no es poden fer trasllats d’un dia per l’altre”, ha argumentat.Grande-Marlaska ha insistit en què “es podia i s’hauria d’avaluar” un trasllat a presons catalanes dels líders independentistes en presó provisional per facilitar la seva vida familiar, però sempre que el jutge faci constar que “no hi ha inconvenient”.Les defenses de Cuixart, Junqueras, Romeva ja han presentat un escrit davant d'Institucions Penitenciàries demanat el trasllat a presons catalanes. De moment, encara no hi ha hagut resposta per part d'aquest organisme, que depèn directament del ministeri de l'interior.Grande-Marlaska aclareix que en el cas dels presos amb sentència sí que és Institucions Penitenciàries qui pot decidir el centre on es compleix la pena però que, en el cas dels presos preventius, és el jutge qui té l'última paraula.

