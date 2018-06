Els presos polítics voten a les eleccions d'Òmnium

Els polítics independentistes que són socis d'Òmnium Cultural ja han votat a les eleccions convocades per l'entitat, segons informen fonts de l'ens. El període de votació telemàtica acaba aquest dijous a les 00.00 h però els socis que vulguin podran votar presencialment dissabte fins a les 10.30 h al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona.Òmnium Cultural celebrarà aquest dissabte al matí l'Assemblea General Ordinària "més massiva de la història", indiquen les mateixes fonts. Justament, aquest dissabte farà vuit mesos que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, és a la presó de Soto del Real, a Madrid, sense judici i en presó preventiva. Cuixart serà reelegit per al càrrec, en tant que és l'únic candidat.En el marc de l'assemblea es faran públics els resultats de les votacions. La candidatura que encapçala Cuixart compta amb la presència de gran part de l'actual Junta Directiva. Es reforça el paper de Marcel Mauri de los Ríos, que opta a la vicepresidència primera. Marina Llansana i Joan Vallvé opten a les altres dues vicepresidències. El projecte manté l'aposta per campanyes com "Lluites Compartides", "Crida per la Democràcia" o "Demà pots ser tu".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)