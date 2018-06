El PP demana ara la dimissió del ministre d'Agricultura

El PP ha demanat la dimissió del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, per estar investigat per la Fiscalia per un cas de presumpte robatori d'aigua a Doñana l'any 2016. Al seu torn, Podem creu que Planas ha de dimitir si continua imputat, però espera que el ministeri públic deixi d'investigar-lo en breu. El portaveu adjunt del PP al Congrés, Teodoro García Egea, ha recordat que el president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar a les xarxes socials el 2016 que no inclouria cap imputat a les seves llistes.Al seu torn, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha dit en un contacte amb la premsa aquest dijous que abans cal escoltar les explicacions de Planas. De fet, ha apuntat que sembla que el ministre deixarà de ser investigat. En aquest cas, Planas hauria de poder continuar al càrrec, segons Iglesias."Esperem que la situació es resolgui com més aviat millor, i sembla que no trigarà gaire", ha conclòs el secretari general de la formació lila. En canvi, el PP ha estat més contundent i ha reclamat que el ministre plegui, i que Sánchez doni explicacions. La investigació ve del 2016, quan la jutgessa instructora encarregada del cas de l'aigua de Doñana el va acusar d'un delicte mediambiental per haver donat permís per captar aigües il·legals, quan Planas era regidor d'Agricultura a Andalusia (2012-2013).Tot i això, la Fiscalia de Medi Ambient de Huelva podria estar preparant l'escrit per a desimputar l'actual ministre en no veure-hi cap delicte. De fet, el propi Planas ja ha dit des del ministeri d'Agricultura que ja va donar la seva versió dels fets: "Ni jo era competent ni n'he tingut pas cap intervenció ni coneixement".

