Mor una dona en un xoc entre un camió i dos turismes a Fornells de la Selva

Una dona d'uns 60 anys ha mort aquest dijous a la tarda en un xoc entre un camió i dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de les tres de la tarda al quilòmetre 710,5 on, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc amb un camió i dos cotxes implicats i la conductora d'un dels turismes ha mort.La conductora ha quedat atrapada a l'interior del seu vehicle i els bombers l'han excarcerar però quan ha arribat l'ambulància la dona ja havia mort. Arran de l'accident, el camió, que transportava formigó, s'ha incendiat i ha quedat completament calcinat. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, sis dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues ambulància i l'helicòpter del SEM.

