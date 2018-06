Graupera vol estendre les primàries independentistes arreu de Catalunya

La coordinadora "Primàries per la República" vol impulsar llistes "transversals" independentistes arreu de Catalunya per les eleccions municipals de 2019. El filòsof i periodista Jordi Graupera, l’impulsor de la iniciativa per Barcelona, proposa convertir les eleccions de l’any vinent en un primer pas efectiu cap a la República.Josep Manel Ximenis, impulsor de la primera consulta independentista d’Arenys de Munt, ha exposat la proposta aquest dijous en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona juntament amb el mateix Graupera, l’organitzador de Primàries per Reus, Lluís Gibert, i la impulsora de Mataró per la República, Mercè Feliu. El projecte està previst que es presenti en una convenció a Granollers el pròxim 14 de juliol.La coordinadora té tres objectius principals, dur a terme, des dels municipis, de manera irrenunciable el mandat de l'1-O i exercir el control del territori per defensar la República, facilitar la logística per celebrar aquestes primàries i defensar des dels diferents municipis, les institucions catalanes, el Govern i el Parlament de Catalunya.Finalment, Graupera ha assenyalat les eleccions municipals seran des de l'1-O la primera vegada que es podrà votar "sense control ni repressió de l'Estat" i ha explicat que, quan va llançar la proposta de primàries per Barcelona, fins a 14 municipis es van posar en contacte amb ell interessant-se pel projecte, entre ells, Terrassa, Sabadell o Lleida.A la roda de premsa també hi han assistit càrrecs de Demòcrates com el diputat Antoni Castellà i l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert.En referència a les declaracions de la candidata del PDECat a Barcelona, Neus Munté, que aquest dimecres va manifestar que vol liderar una llista unitària i transversal de l'independentisme, Graupera l'ha instat a presentar-se a unes primàries si vol fer-ho.

