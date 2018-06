Llarena tomba la querella que van presentar contra ell Puigdemont i els consellers a l'exili

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena descarta tirar endavant i admetre a tràmit la querella que va presentar el passat 6 de juny el president a l'exili, Carles Puigdemont, i els consellers a Bèlgica Toni Comín i Meritxell Serret a la justícia belga. El motiu per no admetre la recusació, és a dir, que l'apartin del cas, és que la causa ja està iniciada des de fa sis mesos i que, en aquesta, se'l va designar com a instructor. Permetre la seva recusació, doncs, suposaria -segons ell- que es pogués apartar de la causa qualsevol altre jutge.En aquest sentit, Llarena cita jurisprudència de la sala tercera del contenciós-administratiu del Suprem, i indica que aparta un jutge del cas es justifica per "tenir un judici pendent" amb alguna de les parts, sempre que aquest existeixi amb anterioritat a la designació. D'aquesta manera, no es contemplen les querelles que es puguin plantejar en un futur "amb l'objectiu de dilatar el procediment".Per això, el Suprem manté que la recusació "resulta obligada", ja que el procediment en què es funda no existia amb anterioritat a la designació de l'instructor i neix "per la discrepància amb el contingut de la investigació".La querella es va presentar des de Brussel·les. "Vam anar a l'exili per continuar amb l'estratègia de defensa en relació als drets col·lectius del poble de Catalunya. Ens poden perseguir, però no ens rendiran", va assenyalar Puigdemont. Sobre la querella, va dir: "Llarena té una causa pendent amb nosaltres, serà citat per la justícia belga en algun moment dels propers mesos, i per això ha de ser apartat de la causa"."Ens volem defensar més enllà als processos relatius a l'ordre europea de detenció. Fins ara, la nostra defensa havia anat focalitzada en evitar l'extradició, però aconsellats pels nostres advocats tenim consciència que podem iniciar accions legals noves", va apuntar el conseller de Salut en l'anterior executiu, ara rellevat per Alba Vergés.El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha acordat deixar sense efecte les mesures cautelars contra els exmembres de la mesa del Parlament. Ha informat també que Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Lluís Gunió i Ramona Barrufet seran jutjats per desobediència. Les mesures cautelars que Llarena els va imposar i que avui ha aixecat eren les compareixences setmanals davant del jutge, la prohibició de sortir de l'Estat, la retirada del passaport i la imposició d'una fiança.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)