també ha demanat als comissaris en cap Miquel Esquius i Joan Carles Molinero que continuïn al capdavant dels departaments de Coordinació Territorial i Central, respectivament, mentre duri aquest procés de reorganització.



Trapero i López, a la comissió sobre els atemptats

Ferran López dimiteix com a cap dels Mossos d'Esquadra. Ha presentat aquest dijous la seva dimissió al conseller d'Interior, Miquel Buch, i aquest l'ha acceptada. El comissari dirigia la policia catalana des de feia nou mesos, amb l'aplicació el 155. López ha donat per acabada la seva funció al capdavant del cos després de la caiguda de la intervenció de l'autonomia per part de l'Estat.L'acceptació del càrrec, segons ha detallat López a Buch, era "temporal i limitada al període que s'obria amb la nova dependència governativa" i que amb la constitució del nou Govern de la Generalitat "es posa fi a aquesta temporalitat". Així ho ha detallat la conselleria d'Interior en un comunicat emès aquest migdia Ara, el proper pas és escollir el substitut. La primera opció del nou executiu era Josep Lluís Trapero, a qui el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va traslladar l'oferiment. El major dels Mossos, però, va decidir declinar l'oferta pel procés judicial que té obert a l'Audiència Nacional espanyola. Cal recordar que Trapero està processat per un delicte d'organització criminal i dos de sedició pels fets del 20 de setembre i també per l'1-O Buch ha demanat al director general de la Policia, Andreu Martínez, que analitzi la situació interna actual i posi sobre la taula un nom que pugui assumir la responsabilitat de posar-se al capdavant dels Mossos. El consellerLa comissió d'investigació sobre els atemptats de l'agost de l'any passat a Barcelona i a Cambrils es posa en marxa. I ho farà amb les declaracions a portada tancada del major Josep Lluís Trapero i el ja excap dels Mossos Ferran López, entre d'altres. L'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'excap dels Mossos Albert Batlle també estan citats a declarar com a testimonis.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)